«Фридом Финанс»: ФРС вдохновила «быков»

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торговая сессия 16 марта на американских фондовых площадках завершилась в уверенном плюсе. S&P 500 поднялся на 2,24%, до 4358 пунктов, Dow Jones прибавил 1,55%, Nasdaq вырос на 3,77%. Большинство секторов, входящих в индекс широкого рынка, закрылись на положительной территории. Небольшое снижение показали лишь энергетические компании (-0,43%) и провайдеры коммунальных услуг (-0,17%). Лидерами роста стали производители циклических потребительских товаров (+3,35%), ИТ-компании (+3,32%) и телекомы (+2,93%).

По данным Wall Street Journal, канадская сеть универмагов Hudson’s Bay рассматривает возможность приобретения американского ретейлера Kohl’s (KSS: +17,3%).

Moderna (MRNA: +14,34%) достигла соглашения с Минздравом Японии о поставке в страну дополнительно 70 млн доз бустерной вакцины против COVID-19 во второй половине текущего года.

По сообщениям Bloomberg, Пентагон сократил заказ на поставку истребителей F-35 производства Lockheed Martin (LMT: -6,1%) с 94 до 61 единицы.

С единственным представителем FOMC, выступившим за повышение ставки на 50 б.п., стал президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Комитет по открытым рынкам считает уместным постоянное расширение целевого диапазона ставки. Теперь точечный график прогнозов предполагает, что ставку будут поднимать на каждом следующем заседании, в результате чего к концу 2022 года она составит 1,875%. Медианный прогноз на 2023-й предполагает три повышения до 2,375% и удержание ставки на этом уровне до 2024 года. На майском заседании ФРС примет решение о сокращении баланса путем прекращения реинвестирования доходов в покупку новых бумаг.

Основное внимание регулятора сместилось с оценки влияния последствий пандемии на экономику на анализ воздействия на нее геополитических факторов. В среднесрочной перспективе ожидается усиление инфляционного давления ввиду роста цен на энергоресурсы и нарушений логистических цепочек, что снизит экономическую активность. С учетом этого ФРС пересмотрела прогноз темпов роста ВВП и инфляции в США на текущий год с 4,0% до 2,8% и с 2,6% до 4,3% соответственно.

Переход к ужесточению монетарной политики уже привел к повышению доходности гособлигаций. Ставки 10-летних трежерис достигли 2,19%, доходность двухлетних бондов увеличилась до 1,94%. Для участников рынка по-прежнему важна определенность и предсказуемость действий регулятора. В ближайшей перспективе реакция на решения ФРС может остаться позитивной, однако на долгосрочном горизонте повышение ставок охладит деловую активность.

Биржевые площадки АТР 17 марта продемонстрировали позитивную динамику. Японский Nikkei прибавил 3,46%, шанхайский CSI 300 вырос на 1,96%, гонконгский Hang Seng поднялся на 7,04%. EuroStoxx 50 с открытия торгов повышается на 0,19%.

Фьючерс на нефть марки Brent торгуется за $102 за баррель. Цена на золото составляет $1939 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4330–4390 пунктов.

Сегодня будут представлены данные по объемам промышленного производств в США за февраль (прогноз: +0,5% м/м после +1,4% м/м в январе). Также будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за март (прогноз: 15 п. после 16 п. месяцем ранее).

Индекс настроений от Freedom Finance составил 35 пунктов.

S&P 500 продемонстрировал отскок от годовых минимумов после заседания ФРС. «Быки» временно усилили позиции, что отразилось в движении индикатора RSI выше нейтрального уровня 50 пунктов. Об этом же свидетельствует и формирование разворотной фигуры «двойное дно» на графике бенчмарка. При этом MACD пока не подает определенных сигналов к развороту тренда. В среднесрочной перспективе движение индекса широкого рынка сохраняет нисходящую направленность. Ближайшей поддержкой остается уровень в 4115 пунктов.

Квартальную отчетность в этот четверг представит логистическая компания FedEx Corporation (FDX). Консенсус подразумевает рост ее выручки на 9% кв/кв, до $23,4 млрд, при увеличении скорректированной EPS на 34% г/г, до $4,65. Рентабельность по операционной прибыли ожидается на уровне 6,8%. Прогнозы предполагают более низкие результаты по сравнению с показателями финансового квартала, закончившегося в ноябре 2021 года. Это связано с тем, что в январе компания столкнулась с рядом проблем. Во-первых, у нее обострился дефицит кадров: из-за высокой заболеваемости COVID-19 летный экипаж был вынужден находиться на карантине. Во-вторых, на районы, в которых расположены главные хабы FedEx, обрушились штормы, из-за чего стабильная транспортировка грузов стала невозможной. Мы ожидаем, что реакция рынка на публикацию отчета FedEx будет нейтральной, поскольку вышеупомянутые факторы, вероятно, уже учтены в цене и прогнозе.