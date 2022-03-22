«Открытие»: Обзор на неделю с 21 по 25 марта 2022 года

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Итоги предыдущей недели

На прошлой неделе российский рынок не торговался. Соответственно, значения индексов остались на уровнях по индексу МосБиржи - 2470,48 п., а по индексу РТС - 936,94 п. Пара EUR-USD выросла с $1,0916 до $1,105. USD-RUB упала с 114,25 до 104,82, а EUR-RUB с 121,03 до 114,80. Нефть Brent подешевела с $111,74 до $107,93 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1997,70 до $1919,60 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 1064,15 до 1082,44 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4204,31 п. до 4463,12 п.

Российский рынок оставался на паузе, но подготовка к восстановлению работы продолжалась. ЦБ РФ не стал менять параметры денежной политики, но объявил о том, что уже на новой неделе возобновятся торги ОФЗ, в которых будет участвовать и регулятор. Затем постепенно будут возобновлены торги другими инструментами. Валютный рынок продолжил работать и неделя оказалась удачной для рубля. Постепенно проясняются особенности российского экспорта в сложившихся условиях. Также своё влияние оказывал приближающийся налоговый период. Как итог, рубль смог укрепиться, а на внешнем рынке курс был даже более крепким. Платежи по российскому долгу были проведены во время, что, соответственно, сняло вопрос о потенциальном техническом дефолте.

Внешние рынки в первой половине недели жили новостями геополитики и ожиданиями по решениям центральных банков. ФРС и Банк Англии повысили ставки на 25 базисных пункта до 0,5% и 0,75% соответствующе. Кроме того, американский регулятор выразил уверенность в силе экономики США, что и послужило поводом для довольно сильного отскока на фондовом рынке. Естественно, что в сложившихся условиях статистика отходит на второй план, но можно отметить, что в феврале в США базовые цены производителей замедлили темпы годового прироста до 8,4% с 8,7% в январе, что также обнадёжило инвесторов.

События предстоящей недели

Япония начнёт неделю с выходного по случаю Дня весеннего равноденствия. Новая Зеландия опубликует данные по экспорту и импорту за февраль. Народный Банк Китая может изменить базовые ставки. Германия опубликует статистику цен производителей за февраль. Днём выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. В США выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго. Выступит председатель ФРС Джером Пауэлл.

Глава Резервного Банка Австралии Филип Лоу выступит во вторник. В Японии выйдет индекс опережающих экономических индикаторов. Днём в еврозоне выйдет баланс счёта текущих операций за январь, а также статистика объёмов строительства. Вечером выступает председатель ЕЦБ Кристин Лагард. Выступят представители ФРС Уильямс и Дэли. В России отчётность по МСФО предоставит X5 Retail Group.

Ночью в среду выходит отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Инфляция в Великобритании могла разогнаться до 5,9% в феврале с 5,5% в январе. Днём выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли. Утро в США также начнётся с выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Далее в США отчёт по продажам нового жилья за февраль и отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. В России выйдет статистика цен производителей за февраль и данные по промышленному производству.

В четверг выходят предварительные индексы деловой активности по различным странам. Ожидается, что сводный индикатор еврозоны снизится до 54,0 п. в марте с 55,5 в феврале. Сводный индикатор Великобритании мог снизиться до 58,7 п. с 59,9 п. Национальный Банк Швейцарии примет решение по ставке, но вряд ли изменит её со значения -0,75%. В США выйдут традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Также ожидается отчёт по заказам на товары длительного пользования, объём которых мог снизиться за февраль на 0,5%. Американская производственная активность могла снизиться в марте до 55,8 п. с 57,3 п. Также ожидаются выступления представителей ФРС Эванса, Бостика.

Великобритания в пятницу опубликует статистику розничных продаж. Ожидается, что они выросли за февраль на 0,8%. Днём в Германии выйдут индексы текущей ситуации, деловых ожиданий и делового климата IFO. Банк Англии выпустит протокол заседания по ставке. В США статистика незавершённых продаж на рынке недвижимости за февраль, а также индекс потребительского доверия от Университета Мичигана. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. Выступят представители ФРС Уильямс, Баркин, Уоллер.

Приостановка торгов акциями China Evergrande в Гонконге вызывает тревогу

· Азиатские рынки начали новую неделю разнонаправленно. Однако китайский сектор недвижимости готов вновь испортить всем настроение.

· Австралийский S&P/ASX 200 повышался на 0,6% в начале торгов за счёт сектора добывающих компаний. Наиболее сильный рост был в технологических бумагах, но их вес в австралийском индексе незначительный. Энергетический сектор оказался в минусе на фоне снижения котировок нефти две недели подряд. В частности, бумаги Woodside снижались на 0,5%. Впрочем, новую неделю нефть начинает позитивно, поэтому сектор способен вернуть утраченные позиции.

· Народный Банк Китая оставил ставки для премиальных заёмщиков на прежнем уровне. То есть годовая ставка сохранена на уровне 3,70%, а пятилетняя на уровне 4,60%. Однако рынок всё же ожидает, что в II квартале ставки начнут снижаться. Как минимум, для этого есть повод в виде слабости рынка недвижимости. В феврале рост цен на жильё замедлился до 2,0% в годовом выражении по сравнению с 2,3% в январе. Сектор недвижимости терял около 2%, как в Шанхае, так и в Гонконге. Торги бумагами China Evergrande были остановлены, но причины пока не объявлены. Можно сказать, что после этого на азиатских площадках настроение инвесторов начало резко портиться.

По состоянию на 8:30 мск:

· Hang Seng - 21244,16 (-0,79%),

· Shanghai Composite - 3235,93 (-0,47%),

· S&P/ASX 200 - 7278,5 (-0.22%).

Структурный дефицит нефти может остаться надолго

· На рынке энергоносителей сохраняется напряжённость. Германия договорилась с Катаром о поставках СПГ, но пока неясны конкретные параметры объёмов и сроков. Впрочем, как ранее заявляли власти Катара, заменить РФ на европейском рынке невозможно. Более того, перенаправление части объёмов для Германии потребует сокращение поставок в Азию.

· Рынок нефти также остаётся в структурном дефиците. Различные источники оценивают отставание ОПЕК+ от графика восстановления добычи на 1,0-1,1 млн бар. в сутки. При этом в Европе продолжают обсуждать идею полного отказа от закупок в РФ.

· На выходных НПЗ Саудовской Аравии в Янбу был атакован йеменскими хуситами, что привело к сокращению объёмов переработки. Впрочем, как заявляет Saudi Aramco, повреждения были незначительные, а также отсутствуют жертвы.

· Удивительно, но буровая активность в США сократилась за прошлую неделю. Согласно отчёту Baker Hughes, число активных буровых в США снизилось на 3 единицы до 524 штук.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $111,25 (+3,08%),

· WTI - $106,54 (+3,35%),

· Алюминий - $3545,5 (+4,87%),

· Золото - $1926,2 (-0,16%),

· Медь - $10289,01 (-1,53%),

· Палладий - $2591 (+3,93%).