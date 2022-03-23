«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность ЛСР

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Сегодня, 22 марта, к 13:30 мск пары USD/RUB и EUR/RUB не продемонстрировали значимой динамики, торгуясь на уровне 104 и 114,6 соответственно. Ценовой индекс рынка ОФЗ RGBI, отражающий динамику 26 выпусков долговых бумаг Минфина РФ с дюрацией более одного года, вырос на 5%, до 107,5 пункта. По итогам вчерашних торгов котировки этих бумаг в среднем потеряли 5,5%. Доходность составила от 16,6% для «коротких» выпусков с погашением в середине 2022 года до 13,6% по «десятилеткам».

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал предварительные оценки объемов необходимой поддержки для банков РФ со стороны государства и собственников. По данным ЦМАКП, при негативном сценарии совокупный объем требуемой докапитализации составит 3,5 трлн руб., или около 3% от ВВП РФ. Эта оценка в целом соответствует аналогичным официальным расчетам, делавшимся в периоды кризисов 2008-2009-го и 2014-2015 годов. В любом случае российские органы власти располагают средствами в достаточном объеме для купирования угроз шока в банковском сегменте. В частности, для докапитализации банков может быть задействован антикризисный пакет РФ, который включает средства ФНБ, капитал и резервы банков и составляет (даже с учетом заморозки примерно 30% ВНБ в иностранных юрисдикциях) 25% ВВП, или более 31 трлн руб. Докапитализация может проводиться как непосредственно денежными средствами, так и с помощью выпуска ОФЗ, что, впрочем, представляется вариантом, создающим инфляционные риски. Не исключен выкуп активов с рынка по аналогии с программой QE ФРС.

Группа ЛСР 24 марта опубликует отчет по МСФО за полный 2021 год. Ожидаем, что выручка, скорректированная EBITDA и чистая прибыль эмитента составят 138,1 млрд руб., 30,3 млрд руб. и 13,8 млрд руб. соответственно. Прогнозы тех же показателей в 2022 году предполагают значения на уровне 152,2 млрд руб., 27,4 млрд руб. и 9,8 млрд руб. соответственно. Наша оценка прибыли значимо ниже общерыночных прогнозов ввиду ожидаемой негативной динамики ВВП и ИПЦ РФ, а также ухудшения статистики прибыли компаний, чей бизнес сравнительно сильно зависит от изменений в кредитном сегменте.

Бизнес девелоперов традиционно выполняет для инвесторов защитную функцию в период экономического стресса и на начальном этапе выхода из кризиса. В настоящее время повышение индикативных цен на московскую недвижимость на 30% превысило прирост реальных зарплат (ключевого компонента реальных доходов). Впрочем, как показала ситуация кризисных 2006-го, 2008-го, 2010-го и 2014 годов, цены на жилье в перспективе одного-двух лет демонстрировали стабилизацию или снижение на 5–30%. При этом поддержку рынку продолжают оказывать госпрограммы, большой объем накопленной на рынке денежной ликвидности, а также наличие в сегменте крупных игроков. Кроме того, на ситуацию в девелоперской отрасли повлияет отложенный эффект ускорения ВВП и улучшения потребительской статистики в 2021 году.

Несмотря на ухудшение динамики FCF эмитента в последние кварталы на фоне роста объема незавершенного строительства до 25% по итогам первого полугодия 2021-го против в среднем 9% в 2013–2020-м, оцениваем отношение этого показателя к выручке в 2022–2027-м в среднем на уровне 5%. Полагаем, что прирост выручки в указанный период составит около 11% против 12% в 2013–2020-м и 18% в 2007–2012-м. С учетом ускорения глобальных инфляционных процессов считаем данный прогноз консервативным.

Оценочные целевые диапазоны закрытия вторника для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 95–115,25 и 111,8–117,05 соответственно.