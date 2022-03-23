«Фридом Финанс»: Торгуются только ОФЗ

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торги акциями не проводились. Волатильность валютных пар заметно снизилась. Обороты остаются низкими ввиду принятых ограничений.

Биржа продолжит операции с ОФЗ. Пока спрос на них со стороны частных инвесторов высокий, но, на наш взгляд, сокращается. Накануне доходность этих бумаг выросла в пределах 0,5 п.п. Биржа разрешила непосредственным участникам торгов открывать короткие позиции в ОФЗ. Остальным любые короткие продажи по-прежнему запрещены. Мы полагаем, что это приведет к коррекции цен ОФЗ. Сейчас рынок гособлигаций представляется неэффективным из-за запрета шортов профучастниками и ажиотажного спроса со стороны физлиц. Можно ожидать, что в течение нескольких дней доходности ближних бумаг вырастут на 2,5–3,5 п.п., а на дальнем конце кривой повышение доходности составит 1,5–2,5 п.п. Для физических лиц в настоящий момент краткосрочные банковские депозиты могут дать доходность на 2–3 п.п. больше, чем «короткие» ОФЗ. Кроме того, вклады теперь освобождены от НДФЛ, в отличие от купонов и прибыли по облигациям. Торги акциями пока не открываются, но есть вероятность того, что это произойдет до конца месяца. Возможно, регулятор и НКЦ опасаются большого количеств а маржин-коллов на открытии рынка, а, в отличие от ОФЗ, гарантированного покупателя акций на бирже нет. Пока не поступило конкретной информации о реализации планов по выделению компаниям 1 трлн руб. из ФНБ в качестве поддержки, которую можно направить на выкуп акций.

Ожидаем ориентиров по открытию торгов акциями. Не исключено, что это произойдет в ближайшее время. Пара USD/RUB, вероятнее всего, останется в диапазоне 105–110.