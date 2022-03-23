«Открытие»: Торги российскими акциями остаются на паузе, но на рынке ОФЗ постепенно возвращается жизнь

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

· Торги российскими акциями остаются на паузе, но на рынке ОФЗ постепенно возвращается жизнь. Более того, доходность по ОФЗ немного снижается. Так, выпуск ОФЗ-ПД 26240 поднялся в цене на 5,15% до 62,50% по номиналу, а 26239 на 4,55% до 66,80% от номинала. Московская Биржа также сообщает об отмене коротких продаж по 55 выпускам облигаций федерального займа, которые обращаются на бирже.

· Впрочем, по акциям ситуация иная. Введён запрет коротких продаж по 30 наиболее ликвидным акциям и 9 выпускам еврооблигаций Минфина РФ с 22 марта. Список тикеров акций, по которым установлен запрет коротких продаж: AFLT, ALRS, CBOM, CHMF, DSKY, ENPG, FEES, GAZP, GMKN, HYDR, IRAO, LKOH, MAGN, MGNT, MOEX, MTSS, NLMK, NVTK, PHOR, PIKK, PLZL, ROSN, RTKM, RUAL, SBER, SBERP, SNGS, SNGSP, TATN, TATNP, TRNFP, VTBR, AFKS.

· Российские организации сообщают о выплате своих внешних обязательств. Платежи осуществили Тинькофф Банк, Московский Кредитный Банк, Evraz.

· Рубль на этом фоне смотрелся вполне уверенно. Волатильность снизилась. Доллар торговался в диапазоне 103,00-104,34, а евро 113,65-116,00. По итогам дня доллар ослаб на 0,43% до 103,55, а евро на 0,12% до 114,50.

· На внешнем рынке продолжается рост ожиданий более агрессивного повышения ставки ФРС. Ещё накануне председатель Джером Пауэлл заявил, что нельзя исключать повышение ставки более широким шагом, если это потребуется для взятия инфляции под контроль. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла более чем на 9 базисных пункта до 2,38%, а по аналогичным германским бондам на 3,6 базисных пункта до 0,506%. Наиболее сильные потери к доллару оказались в японской иене из-за разницы в политиках центральных банках. В США регулятор разворачивает цикл ужесточения, а в Японии, напротив, сохраняют приверженность сверх мягкой денежной политики из-за сохраняющихся низких темпов инфляции. Разница в доходностях 10-летних долговых обязательств США и Японии составляет около 2,2 процентного пункта.

По состоянию на 23:50 мск:

· DXY – 98,42 (-0,08%),

· EUR-USD - 1.102 (+0.050%),

· GBP-USD - $1.326 (+0.74%),

· USD-JPY - 120.77 (+1.10%).

Представители ФРС и рынок рассчитывают на мягкую посадку экономики

· Американские индексы завершили день ростом. Параллельно рынок переваривает страхи перед инфляцией и более агрессивным повышением ставки. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вновь говорил о том, что регулятор должен действовать более решительно, дабы взять инфляцию под контроль. Буллард голосовал в пользу повышения ставки на 50 базисных пункта на прошлой недели, но оказался в меньшинстве. Впрочем, как и председатель Джером Пауэлл, Буллард также считает, что в экономике достаточно запаса прочности, чтобы совершить мягкую посадку.

· Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли также подчеркнула, что инфляция растёт слишком высокими темпами. Поэтому ФРС должна повысить ставки до нейтрального уровня и даже немного выше, дабы немного сдержать экономический рост и вернуть цены в контролируемую зону.

· Из отдельных бумаг отметим рост Alibaba Group на 11,0%. Компания объявила о расширении программы обратного выкупа до $25 млрд, что является крупнейшей такой программой для китайских компаний. Nike (+2,23%) отчиталась о прибыли $0,87 на акцию за последний квартал, что на $0,16 выше прогнозов Wall Street. Компания успешно решала логистические проблемы и компенсировала некоторый спад продаж в Китае. Акции Tesla выросли на 7,91 млрд на новостях об официальном открытии предприятия по выпуску электромобилей в Берлине. Компания вложила в проект $5,5 млрд и планирует выпускать до 500 тыс. электромобилей в год.

· Лишь сектор энергетики завершил день в минусе, потеряв 0,66%. Наиболее сильный рост показали цикличные товары (+2,45%) и коммуникации (+2,01%).

По итогам торгов:

· DJIA - 34807,46 п. (+0,74%),

· S&P 500 - 4511,61 п. (+1,13%),

· NASDAQ - 14108,82 п. (+1,95%).

Застройщики Китая задерживают отчётность

· Рынки Азии проявляли заметно меньше оптимизма, чем в США. В Китае появились сомнения в здоровье очередного застройщика, пока в Японии индексы штурмовали двухмесячный максимум.

· Застройщик Kaisa Group Holdings заявляет о переносе публикации аудированной отчётности за 2021 год из-за карантина в Шэнчжэне. Соответственно, торговля акциями эмитента в Гонконге будет приостановлена с 1 апреля. Бумаги дешевели почти на 3%. China Evergrande Group также сообщает о невозможности публикации отчётности в предусмотренные сроки из-за масштабных аудиторских проверок. Торги бумагами компании уже заморожены с 21 марта. Похожая картина с задержкой отчётностью у многих застройщиков. Сектор здравоохранения был среди лидеров в Шанхае, повышаясь почти на 2%. Распространение COVID-19-Omicron вновь повышает спрос на медицинские товары и лекарство. В Шанхае пока опровергают объявление карантина, но на рынке уже выражают обеспокоенность. В секторе технологий рост более чем на 3%. По слухам в СМИ, власти КНР обратились к компаниям с листингом в США приготовиться к более широкому раскрытию информации, что должно снять проблему угрозы делистинга.

· Иена продолжила слабеть и разменяла отметку 121,0 за доллар. Естественно, что спросом на японском рынке пользовались акции экспортёров, включая производителей автомобилей. Бумаги инвестора в технологичные проекты SoftBank Group повышались более чем на 8,0%. Слабая иена делает продукцию Toyota (+3,1%) и Honda (+2,7%) более конкурентной на зарубежных рынках.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 28036,65 (+2,98%),

· Hang Seng - 22233,43 п. (+1,57%),

· Shanghai Composite - 3278,43 п. (+0,57%).

Нефть дорожает на сокращении запасов в США

· Нефть вновь дорожала, реагируя на данные по запасам в США. Согласно информации API, на неделе до 18 марта коммерческие запасы снизились на 4,3 млн бар. Запасы бензина снизились на 626 тыс. бар., а дистиллятов на 826 тыс. бар. Согласно опросу S&P Global Comodities Insights, на рынке не ждут изменения запасов нефти, но предполагают сокращение запасов бензина на 1,7 млн бар. и дистиллятов на 1,4 млн бар.

По состоянию на 8:50 мск:

· Brent - $116,95 (+1,27%),

· WTI - $110,54 (+1,16%),

· Алюминий - $3535,5 (+0,88%),

· Золото - $1921,2 (-0,02%),

· Медь - $10376,09 (+0,14%),

· Палладий - $2555 (+3,17%).