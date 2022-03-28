«Фридом Финанс»: Прогноз на закрытие торгов 2450 – 2520 пунктов по индексу Мосбиржи

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 13:30 мск скорректировался на 2,7% под влиянием снижения нефтяных цен и негативной динамики на премаркете фондового рынка США. Пары USD/RUB и EUR/RUB торгуются по 96,1 и 104,6 соответственно.

Лучше рынка по-прежнему выглядят обыкновенные акции Фосагро (+5%), достаточно стабильны котировки Алросы (+0,5%). В аутсайдерах оказались бумаги ВТБ (-6,6%) и Аэрофлота (-4%).

Динамика акций Алросы с некоторым опозданием отражает позитивную ситуацию на рынке алмазов. В начале марта компания опубликовала результаты по МСФО за 2021 год. Выручка и чистая прибыль составили 326,9 млрд и 91,3 млрд руб., EBITDA выросла на 59%, до 139,5 млрд руб. Эти показатели недотянули до оценок аналитиков «Фридом Финанс» по двум причинам. Во-первых, это связано с эффектом признания в выручке за четвертый квартал продаж алмазов Гохрана, выкупленных на аукционах в 2021 году на общую сумму 1,7 млрд руб. Во-вторых — с ростом в октябре-декабре доли мелких камней в продажах.

При этом, по оценкам компании, добыча алмазов в текущем году составит 34,3 млн карат, что выше верхней границы прежнего ориентира на уровне 33-34 млн карат и объема производства в 2021 году в 32,4 млн карат. Принимая во внимание рост цен на продукцию компании на 20% с начала года, а также обесценение рубля, полагаем, что в 2022 году выручка, EBITDA и чистая прибыль Алросы составят 503 млрд, 223,6 млрд и 144,7 млрд руб. соответственно. Однако пока мы не учитываем эти прогнозы в оценках справедливой стоимости компании.

Акции Газпрома снижаются после заявления пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова о том, что в течение ближайших дней компания определит технические и логистические аспекты оплаты газа в рублях и эта информация будет доведена до покупателей. На рынке опасаются существенного сокращения потребления российского газа в Европе.

Согласно данным ФТС, в 2021 году поставки природного газа трубопроводным способом составили 203,5 млрд куб. м (на 2% больше, чем в 2020 году) на сумму в $55,5 млрд. При этом на так называемые недружественные страны приходится около 65% экспортируемого из РФ газа. В рамках негативного сценария предполагаем отказ этих стран также от российской нефти в перспективе 1-3 лет, несмотря на очень высокую долю РФ на европейском нефтяном и газовом рынке (25–30% и 40% соответственно), а также значительную (около 10%) долю российских поставок нефти на американском рынке. В случае отказа стран Запада от российского газа и при отсутствии перемещения этих поставок на другие рынки сбыта сокращение предложения составит около 5% годового потребления. При таком развитии событий не исключаем прироста нефтяных цен на 30–80% в год. Наша оценка опирается на долгосрочную статистику влияния баланса спроса и предложения на нефтяные котировки, а также на тот факт, что риски дисбаланса предложения обусловили в последние кварталы значительную волатильность спотовых цен на газ в TTF. Учитывая, что годовой прирост нефтедобычи не превышает в среднем 2% в долгосрочном периоде, полагаем, что значительный дисбаланс спроса/предложения сохранится примерно в течение 2-3 лет.

В пятницу во второй половине предполагаем снижение российского рынка акций. Целевой диапазон закрытия сессии для индекса Мосбиржи: 2450–2520 пунктов Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 92,5– 8,5 и 95,1–100,55 соответственно.