«Фридом Финанс»: Нефть будет торговаться в диапазоне $104,44–115,00 за баррель

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги на российском фондовом рынке 30 марта проходили в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 4,34%, до 2513,03 пункта, РТС прибавил 7,67%, индекс голубых фишек укрепился на 3,76%.

В лидерах роста оказались бумаги МТС (+33,37%), Интер РАО (+25,54%), Petropavlovsk (+11,81%). Хуже рынка выглядели акции Фосагро (-10,75%), НОВАТЭКа (-1,77%) и TCS Group (-0,33%)

Котировки российских долевых бумаг повышаются на фоне отсутствия оттока иностранного капитала и запрета на открытие шортов. Многие инвесторы стараются выкупить просевшие бумаги фундаментально сильных компаний.

Бизнес МТС характеризуется сильными перспективами роста даже в текущих экономических условиях. Кроме того, сегодня в управляющей команде произошли кадровые изменения. Главой МТС в Курганской области был назначен Геннадий Жуков — специалист с 17-летним опытом работы в телекоммуникационной сфере.

Котировки Petropavlovsk растут параллельно мировым ценам на золото, которые сегодня прибавляют более 1% на фоне высокого спроса на металл в Индии и других странах Азии.

Не исключено, что ралли в бумагах Интер РАО связано с проводимым обратным выкупом акций. У компании на балансе достаточно средств для реализации программы buy back. При этом стоимость этих бумаг была настолько низкой, что появились риски делистинга.

Акции Фосагро корректируются после бурного роста в течение прошлых сессий. Котировки НОВАТЭКа реагируют на снижение мировых нефтяных цен в начале текущей недели и введений странами ЕС ограничений на импорт российского газа.

Цена Brent прибавляет 3,82%. Полагаем, что сегодня до конца дня этот актив будет торговаться в диапазоне $104,44–115,00 за баррель.

USD/RUB корректируется на 1,52%, EUR/RUB растет на 5,97%. Полагаем, что в паре с долларом рубль завершит сегодняшние торги в диапазоне 81–88, в паре с евро — в коридоре 92–99.