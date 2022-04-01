«Фридом Финанс»: Ралли набирает обороты

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Почти все акции закрылись на положительной территории. Индекс РТС завершил сессию выше психологически значимой отметки 1000 пунктов. Лидерами роста на новости об исключении компании из санкционного списка стали акции OZON (+31,40%). В числе аутсайдеров оказалась OR Group (-13,75%). Пара USD/RUB торговалась ниже отметки 85.

Коррекции препятствует запрет шортов. Причиной ралли мы считаем явный дефицит предложения акций на фоне повышенного спроса. Короткие позиции запрещены, а нерезиденты, доля которых ориентировочно составляет 30–35% free-float, не участвуют в торгах. Нельзя исключать, что в ближайшее время этот запрет будет снят или смягчен. Ставки риска при этом достаточно высоки, поэтому открывать короткие позиции дорого. В таком случае объем продаж все равно будет не способен уравновешивать спрос, при этом маржин-колл у продавцов будет наступать б стрее, что ускорит движение цены наверх. Я полагаю, что ралли продолжится два-три дня, а затем вероятна коррекция. Характер торгов на фондовом рынке долгое время будет отличаться повышенной волатильностью, будут преобладать краткосрочные спекуляции.

Вопрос оплаты за газ в рублях обостряется. Указ президента, обязывающий компании принимать оплату исключительно в рублях, подписан. Время на то, чтобы покупатели приняли новые условия, есть, но нельзя исключать перебоев с поставками в отдельные страны. Эта тема надолго останется в центре внимания и будет во многом определять динамику котировок Газпрома и других бумаг первого эшелона. На валютный курс переход к оплате за рубли, на наш взгляд, существенно не повлияет.

Торговые идеи:

Yandex N.V. (YNDX). Драйвер роста: переход на отечественные софтверные и облачные решения. HeadHunter (HHRU). Драйвер роста: увеличение спроса на ИТ-специалистов со стороны крупных игроков. VK (VKCO). Драйвер роста: ожидание повышения доходов от рекламы на фоне расширения присутствия на рынке соцсетей.

Ожидаем продолжение роста. Лидерами роста на этот раз могут стать акции ИТ- и потребительского сектора, а также бумаги сырьевых компаний. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 85–90.