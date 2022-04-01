«Фридом Финанс»: Инвесторы ищут точки входа для быстрого роста

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Спустя месяц после приостановки на российском фондовом рынке возобновились торги акциями и облигациями. Цены открытия большинства бумаг были вблизи уровней предыдущего закрытия. В первый день торгов игроки предъявили высокий спрос на биржевые инструменты. Положительная динамика их котировок сменилась коррекцией в следующие пару дней. Однако настроения участников рынка в целом оптимистичны. Рубль отвоевывает утраченные после резкого обвала позиции. Пара USD/RUB спустя месяц вновь вернулась в диапазон 80–90. Укрепление рубля объясняется угнетенным спросом и навесом предложения. Экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки. При этом импорт заметно сократился. Операции нерезидентов ограничены, а на покупку основных валют введена комиссия в размере 12%. В центре внимания ситуация на рынке углеводородов. Экспортеров обязали перейти на рубли в расчетах с недружественными странами. Между тем цены в контрактах указаны в долларах, поэтому смена валюты расчетов мало что меняет. По сути, это эквивалентно 100%-й продаже валютной выручки экспортерами газа, причем расходы на конвертацию, возможно, лягут на продавца. Однако покупатели пока не готовы идти навстречу этим требованиям и менять валюту расчетов, в связи с чем не исключено обострение ситуации на газовом рынке.

По нашему мнению, торги на фондовом рынке будут носить высоковолатильный характер. Операции игроков будут преимущественно краткосрочными и спекулятивными. Интерес к бумагам и — в меньшей степени — к отраслям будет определяться новостным фоном. Вероятность сильных шоков остается высокой, но на динамику внешних рынков российская площадка будет реагировать слабо. При получении позитивных внешних сигналов лидерами роста способны стать акции потребительского сектора, металлургии, нефтегаза, IT.

Рекомендуем избегать поиска долгосрочных точек входа в позиции и использовать технический анализ в торговле, ориентируясь на краткосрочные тренды. Также считаем необходимым при проведении операций на бирже выставлять заявки типа «стоп-лосс» и «тейк профит».