«Фридом Финанс»: Котировки Brent демонстрируют слабую волатильность

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги на российском фондовом рынке 1 апреля проходят в зеленой зоне. К 18:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 2,9%, до 2781,95 пункта, РТС поднялся на 2,60%, индекс голубых фишек укрепился на 2,67%. В лидерах роста оказались обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+8,99%), а также бумаги Сбербанка (+7,79%) и TCS Group (+6,31%). Динамику хуже рынка продемонстрировали котировки НОВАТЭКа (-4,21%), Polymetal (-0,34%) и МТС (-0,25%)

«Обычка» Сургутнефтегаза растет на новостях о том, что его ликвидные активы в январе-марте 2022 года могли подорожать на 500 млрд руб. вследствие валютной переоценки.

Polymetal дешевеет ввиду переноса запуска АГМК-2 на три-шесть месяцев, а Ведуги — на год. Дополнительными триггерами снижения выступает корректировка мировых цен на золото на 1,35%.

Котировки Brent сегодня демонстрируют слабую волатильность (+0,34%), так как заседание ОПЕК+ завершилось ожидаемым решением о плановом наращивании добычи в мае на 400 тыс. баррелей в сутки. Однако мощностей для реализации этого плана сейчас хватает не у всех участников картеля, поэтому не стоит ожидать значительного роста предложения на мировом рынке нефти.

Пары USD/RUB и EUR/RUB укрепляются на 0,48% и 6,29% соответственно.

До конца торговой сессии индекс Московской биржи останется в диапазоне 2620–2900, РТС будет торговаться в коридоре 1000–1060. Рубль в паре с долларом завершит сессию в промежутке 82,95–85,20, в паре с евро — в рамках 90,80–94,80.