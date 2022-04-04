«Фридом Финанс»: Тон торгам задает риторика ФРС

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 1 апреля основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 0,34%, до 4 546 пунктов, Dow Jones поднялся на 0,4%, Nasdaq прибавил 0,29%. Большинство секторов, входящих в S&P 500, продемонстрировали положительную динамику. В лидерах роста оказались акции компаний из отраслей недвижимости (+2,02%) и коммунальных услуг (+1,45%). Небольшое снижение показал лишь промышленный сектор (-0,7%).

nCino (NCNO: +13,7%) отчиталась за четвертый лучше ожиданий, и прогноз компании на 2023 года оказался выше консенсуса. Отмечается расширение сотрудничества с крупнейшими клиентами. NIO (NIO: +4,2%) и другие производители электромобилей обнародовали сильные данные о поставках за март. BlackBerry (BB: -9,5%) представила более высокие, чем ожидалось, квартальные результаты. В то же время ее прогноз по сегменту IoT на 2023 года недотягивает до общерыночных прогнозов. Кроме того, ниже консенсуса оказались поступления от продажи патентов.

Инвесторы продолжают следить за риторикой ФРС. Накануне в интервью FT президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что после выхода сильных данных по рынку труда целесообразность повышения ставки на 50 б.п. в мае повысилась. Впрочем, эти ожидания уже учтены в рыночных котировках, и на сегодня инвесторов больше интересуют более долгосрочные прогнозы в отношении ДКП. Мэри Дейли полагает, что в этом году ставка достигнет нейтрального уровня в диапазоне 2,3-2,5%, притом что для этого потребуется несколько повышений на 50 б.п. По словам главы Ф РБ Сан-Франциско, экономике, возможно, придется значительно замедлиться, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Сценарий развития стагфляции пока не рассматривается ФРС как реальный риск. Точку зрения г-жи Дейли в целом разделяет председатель ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. По его мнению, ставку необходимо вернуть к нейтральному уровню, но реализация этого плана будет зависеть от реакции экономики на действия регулятора. Также Уильямс ожидает замедления инфляции в этом году и считает, что ФРС будет стремиться сбалансировать спрос и предложение на рабочую силу и товары.

Торги 4 апреля на площадках Юго-Восточной Азии завершились в зеленой зоне. На китайских биржах торги не проводились в связи с национальным праздником. Гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%, а японский Nikkei 225 вырос на 0,25%. EuroStoxx 50 с открытия сессии снижается на 0,37%. Аппетит к риску уверенный. Доходность 10-летних трежерис достигла 2,38%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $104 за баррель. Золото торгуется по $1930 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4530–4590 пунктов.

Сегодня публикации значимой макростатистики не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился на 1 пункт, до 47. Основные факторы влияния – геополитика и «ястребиный» настрой ФРС.

После снижения во второй половине недели в пятницу S&P 500 отскочил от поддержки вблизи 4500 пунктов. Форма пятничной свечи сформировала паттерн «молот», сигнализирующий о возможном завершении коррекции и возобновлении восходящего движения. RSI и MACD продолжают подтверждать сильные позиции «быков». Ближайший уровень поддержки для индекса широкого рынка находится в области 200-дневной скользящей, у отметки 4 500 пунктов.