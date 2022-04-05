«Открытие»: Импульс роста на российском рынке ослабевает

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон нельзя назвать особенно позитивным. Нефть дорожает, но данный фактор не играет особого значения для оценке текущих перспектив российских акций. Если судить по динамике секторов, то покупатели на российском рынке начали терять силу. Соответственно, можно ждать консолидации, или фиксации прибыли по российским бумагам.

Импульс роста на российском рынке ослабевает

Российские индексы вновь выросли, но динамика роста говорит об ослаблении «бычьих» настроений. Движение в сторону 3000 пунктов возможно, но способно спровоцировать техническую коррекцию, так как в системном плане рынок перегружен негативом и во многом удерживается от снижения благодаря отсутствию активности нерезидентов.

По итогам торгов 4 апреля индекс МосБиржи - 2787,69 п. (+1,02%), а индекс РТС - 1051,68 п. (+1,75%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 67,754 млрд рублей.

4 отраслевых индекса выросли и 6 снизились. Лидером дня стал финансовый сектор (+4,57%) благодаря акциям крупнейших российских банков ВТБ и Сбербанк. Мы можем предположить, что определённую роль в повышении котировок сыграли средства ФНБ, выделенные для приобретения российских акций. Аутсайдером дня стал строительный сектор (-3,12%). В составе отраслевого индекса снижение показали бумаги «Самолёт» (-6,02%), «ПИК» (-3,57%) и ЛСР (-1,19%). Отрасль строительства сталкивается с разнообразными вызовами, включая высокие ставки и снижение доходов граждан.

Общий объем торгов на всех рынках «Московской биржи» в марте 2022 года вырос на 71% г/г и составил 154,5 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями сократился примерно в 6 раз г/г до 445,2 млрд рублей. Среднедневной объем торгов составил 74,2 млрд рублей против 121,4 млрд рублей в марте 2021 года. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями снизился примерно в 9 раз, до 190,1 млрд рублей. Среднедневной объем торгов этими инструментами составил 21,1 млрд рублей, что почти в 4 раза меньше, чем в марте 2021 года. Объем торгов на срочном рынке упал до 2,3 трлн рублей, что примерно в 7 раз меньше, чем в марте прошлого года. Объем торгов на валютном рынке увеличился на 28,6%, до 41 трлн рублей. Объем торгов на денежном рынке увеличился почти в три раза — до 110,3 трлн рублей. Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) составил 6,4 млрд рублей, что на почти в 4 раза меньше аналогичного прошлогоднего показателя, в том числе объем торгов золотом — 6,1 млрд рублей (1 тонна), серебром — 0,3 млрд рублей (3,6 тонны).

На наш взгляд, рост совокупных оборотов «Мосбиржи» в марте в годовом сопоставлении стал возможен исключительно благодаря валютному и денежному рынкам. Понятно, что фондовая секция (а, следовательно, и срочный рынок, работающий по большей части синхронно) помочь здесь ничем не могла, поскольку в прошедшем месяце на рынке акций было всего 6, а на рынке облигаций — всего 9 торговых дней. Да и еще не всех из них были полноценными.

Валютные торги в течение дня проходили преимущественно в пользу рубля. Доллар слабел до 82,91, а евро до 91,10. С позиции идеи привязки рубля к золоту (ЦБ РФ покупает грамм металла за 5 тыс. рублей) ориентировочным курсом к вечеру понедельника является 80,37 рублей за доллар. В остальном, на рубль продолжает работать профицит торгового баланса, который в большей степени формируется благодаря сокращению импорта. По итогам торгов доллар укрепился на 0,06% до 84,00, а евро ослаб на 0,35% до 92,66.

Согласно анализу International Institute of Finance (IIF), профицит счёта текущих операций РФ в текущем году может достигнуть рекордных $200-$240 млрд. В Goldman Sachs также полагают, что профицит счёта текущих операций может составить $205 млрд на фоне сокращения импорта на 20%. В январе-феврале этот показатель составил $39,2 млрд, что в 2,5 раза превышает цифры за аналогичный период в прошлом году.

Доллар продолжил своё укрепление на Forex. Падение безработицы в США до 3,6% повышает шансы на более активное повышение ставки ФРС, что приводит к репатриации долларов в американскую финансовую систему. На евро также оказывает давление вероятность российских контр-санкций в ответ на очередной пакет европейских санкций. То есть перевод торговли российским газом на рубли может оказаться достаточно безобидным. Зам. Председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже намекнул о вероятном запрете экспорта продовольствия в страны из списка недружественных. На этом фоне евро провалился ниже $1,1 и тестировал уровень $1,096.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY - 98,96 (+0,34%),

EUR-USD - $1,0972 (-0,67%),

GBP-USD - $1,3114 (+0,01%),

USD-JPY - 122,76 (+0,15%).

Покупка Илоном Маском пакета акций Twitter взбудоражила рынок

Индексы США существенно выросли на новостях о доле Илона Маска в Twitter. Акции компании взлетели на 27%. Известный предприниматель и основатель Tesla купил 9,2% Twitter.

Иная картина в акциях кофейной компании Starbucks (-3,72%). Одним из первых действий Говарда Шульца после возвращения на пост исполнительного директора стала отмена программы обратного выкупа в пользу увеличения инвестиций в развитие сети.

В сфере макроэкономики отметим снижение производственных заказов в США на 0,5% за февраль.

В разрезе секторов ситуация на рынке уже не кажется позитивной. 7 отраслевых индексов S&P 500 завершили день с потерями и лишь 4 показали рост. Максимальное повышение в коммуникациях (+2,28%) и цикличных товарах (+2,33%), а максимальное снижение в здравоохранении (-0,78%) и коммунальных услугах (-0,79%).

По итогам торгов:

DJIA - 34921,88 п. (+0,30%),

S&P 500 - 4582,64 п. (+0,81%),

NASDAQ - 14532,55 п. (+1,90%).

Активность инвесторов в Азии незначительная на фоне выходных в Китае и Гонконге

Активность на азиатских площадках была низкой, поскольку торги в Китае и Гонконге не проводились из-за выходного дня.

Японские индексы снижались в начале дня, но затем смогли ликвидировать потери. Иена укреплялась почти на 0,3% до 122,45 за доллар. Наибольшее снижение демонстрировал банковский сектор и бумаги страховщиков. К примеру, акции Mitsubishi UFJ Financial падали на 1,9%. Дорожали акции нефтеразведки и розничная торговля. Отражением американского позитива стал рост бумаг инвестора в технологии SoftBank Group на 3,8%. Макроэкономическая статистика страны пока не радует. Индекс деловой активности в сфере услуг вырос лишь до 49,4 п. в марте с 44,2 п. в феврале. Впрочем, полностью ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией были отменены в середине месяца.

По состоянию на 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 27769,68 п. (+0.12%).

Нефть дорожает на формировании искусственного дефицита

Нефть дорожала на ожиданиях очередных решений Европы и США по ограничениям для РФ. США и Великобритания настаивают на том, чтобы союзники в Европе ограничили возможности российского нефтяного экспорта. Специалисты Wood Mackenzie полагают, что страны Евросоюза, Япония и Ю. Корея могут заместить поставки до 650 тыс. бар. в сутки за счёт объёмов, которые поставляются с Ближнего Востока в Китай и Индию. Соответственно, эти страны воспользуются дисконтом российского предложения для пополнения запасов.

Однако в этой стройной схеме обмена существует один показатель, который естественным образом создаёт проблемы с поставками. Если удлинить маршруты для танкеров, то доступность нефти на рынке лишь ухудшится. К тому же надежды на скорый выход Ирана из-под санкций пока не оправдываются. То есть рынку придётся работать с теми объёмами, которые доступны здесь и сейчас.

По состоянию на 9:00 мск: