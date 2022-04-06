«Открытие»: Российские акции пока не находят устойчивый спрос

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Российские акции пока не находят устойчивый спрос

· Российские акции корректируются после многодневного ралли. С позиции технического анализа рынок был перекуплен. К тому же реальный спрос на акции пока остаётся несущественным. Для активного возвращения частных инвесторов требуются более низкие значения индексов. Плюс к этому внешние новости говорят о подготовке очередных пакетов ограничений, включая тарифы, или отказ от российских энергоносителей в Европе.

· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 2689,56 п. (-3,52%), а индекс РТС - 1018,18 п. (-3,19%).

· Растущих бумаг в составе индекса МосБиржи к середине дня не было. Лидерами падения оказались привилегированные акции Сбербанка, расписки OZON Holdings, акции «Роснефти», ВТБ и расписки X5 Retail Group.

· «РусАгро» в 2021 году экспортировала продукцию в 50 стран. Экспорт составил 65,6 млрд рублей, что на 28% больше, чем в 2020 году. При этом доля экспортной выручке в общем показателе снизилась на 3 процентных пункта до 29%.

· Также отметим новости из правительства. Глава ВТБ Андрей Костин сообщил о рассмотрении вопроса по дивидендам за 2021 год. Правительство может направить их на докапитализацию российских банков.

· Рубль продолжил укрепляться на фоне преобладания продаж экспортной выручки над спросом импортёров. В рамках парадигмы вероятной привязки рубля к золоту текущий ориентировочный курс составляет около 80,5 за доллар.

· Доходности наиболее ликвидных облигаций вновь растут. По 10-летним казначейским обязательствам она выросла на 6 базисных пункта до 2,467%, а по аналогичным германским бондам на 6,5 базисных пункта до 0,57%. Данная динамика частично объясняется ожиданиями более высокой инфляции в Европе и США. Однако сам доллар оставался относительно стабильным, как и евро. Напротив, валюты риска AUD и NZD укреплялись на 1,2% и 0,8%. Резервный Банк Австралии пока сохранил ставку на уровне 0,1%, но избавился от формулировки «проявлять терпение» в отношении ужесточения денежной политики. То есть ставка может быть повышена уже на следующем заседании.

По состоянию на 15:15 мск:

· DXY - 98,953 (-0,02%),

· EUR-USD - $1,0968 (-0,04%),

· GBP-USD - $1,3137 (+0,17%),

· USD-JPY - 122,9 (+0,08%),

· USD-RUB – 83,20 (-0,95%),

· EUR-RUB – 91,05 (-1,74%).

Санкции против РФ и вероятная победа Ле Пен во Франции пугают европейских инвесторов

· Европейские индексы снижались, реагируя на очередной пакет санкций против РФ. Акции рассматриваются инвесторами в качестве инструмента защиты от инфляции, но могут потерять в цене в случае глубокого экономического спада. Очередной рост котировок нефти поддержал нефтегазовый сектор, который частично компенсировал потери в бумагах банков и базовых материалах.

· Французский CAC 40 торговался в существенном минусе. Опросы избирателей показывают сокращение разрыва в поддержке Эммануэля Макрона и Марин Ле пен. В случае выигрыша Марин Ле Пен могут произойти существенные изменения во внешней политике Франции.

· Акции датского производителя ветрогенераторов Vestas Wind взлетели более чем на 9% после повышения рекомендаций Credit Suisse. В банке полагают, что усиление фокуса Европы на возобновляемой энергетики обеспечит расширение рынка сбыта соответствующего оборудования.

· Сводный индикатор деловой активности еврозоны снизился до 54,9 п. в марте с 55,5 п. в феврале. Предварительная оценка составляла 54,5 п. В Великобритании рост деловой активности до 60,9 п. с 59,9 п. в феврале, хотя ожидалось снижение до 59,7 п. Рост стал возможен благодаря повышению активности в сфере услуг до 62,6 п. с 60,5 п. в феврале.

По состоянию на 15:15 мск:

· FTSE 100 - 7553,76 п. (-0,07%),

· DAX - 14470,47 п. (-0,33%),

· CAC 40 - 6641,34 п. (-1,34%).

Производители нефти испытывают сложности с наращиванием производства без России

· Появилась информация о том, что Евросоюз готовит очередной экономический пакет ограничений экспорта РФ по углю, химии и древесине на 9 млрд евро. Также предполагается ограничить европейский экспорт на 10 млрд евро в области полупроводников, компьютеров, технологий для СПГ и другого электрического и транспортного оборудования.

· Меж тем Ирак в марте добывал 4,15 млн бар. нефти в сутки, что на 220 тыс. бар. меньше его квоты в рамках соглашения ОПЕК+. Более того, падение добычи по сравнению с февралём составило 112 тыс. бар. в сутки. Россия в марте увеличила свой экспорт за пределы стран СНГ на 5% до 4,75 млн бар. в сутки.

По состоянию на 15:15 мск:

· Brent - $107,87 (+0,32%),

· WTI - $103,57 (+0,28%),

· Алюминий - $3461,5 (+0,42%),

· Золото - $1928,2 (-0,30%),

· Медь - $10548,05 (+0,06%),

· Никель - $33545 (+0,90%).

Рост ставок продолжает пугать американского инвестора

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в пределах 0,25%. Рост доходностей казначейских обязательств и экономические риски, связанные с санкционным давлением на РФ беспокоят местных инвесторов.

· В течение дня выступят управляющая ФРС Лейл Брейнард, президенты ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли и ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс.

· Отрицательное сальдо торгового баланса США составило в феврале $89,2 млрд, как и в январе, хотя ожидалось его небольшое сокращение.