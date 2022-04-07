«Фридом Финанс»: «Ястребиный» настрой ФРС настораживает инвесторов

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 5 апреля основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 снизился на 1,26%, до 4525 пунктов, Dow Jones упал на 0,80%, Nasdaq скорректировался на 2,26%. Лидерами падения стали эмитенты из сектора циклических потребительских товаров (-2,35%) и технологические компании (-2,19%). Лучше рынка торговались предприятия коммунальных услуг (+0,67%).

В Carnival Corporation & plc (CCL: +2,4%) заявили, что неделя с 28 марта по 3 апреля стала рекордной по количеству бронирований в истории компании.

JetBlue Airways Corporation (JBLU: -7,08%) предложила $3,6 млрд за покупку Spirit Airlines Inc (SAVE: +22,42%).

UnitedHealth Group Incorporated (UNH: +1,52%) и Change Healthcare Inc (CHNG: +7,38%) отложили проведение сделки слияния объемом почти $13 млрд.

Основное внимание инвесторов было приковано к вчерашнему выступлению члена совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард в Миннеаполисе, которая заявила о необходимости борьбы с инфляцией путем повышения процентной ставки и сокращения баланса более быстрыми темпами. Таким образом, не исключено, что указанные действия будут предприняты уже на майском заседании FOMC. Снижение ликвидности в финансовой системе может увеличить волатильность в котировках долевых бумаг. Дополнительное давление на рынок акций оказало заявление председателя ФРБ Канзаса Эстер Джордж о возможном повышении ключевой ставки на 50 б.п. уже в мае.

«Ястребиные» заявления чиновников ФРС, по всей вероятности, привели к ослаблению котировок технологических компаний и повышению доходностей государственных облигаций. Показатель для 10-летних трежерис остановился на отметке 2,55%, что на 14 б.п. выше уровня 4 апреля. Доходность «двухлеток» выросла на 9 б.п., до 2,51%, показатель для 30-летних бумаг увеличился до 2,58%.

Торги 5 апреля на площадках Юго-Восточной Азии завершились в красной зоне. Китайский CSI 300 снизился на 0,29%, японский Nikkei 225 упал на 1,58%, гонконгский Hang Seng потерял 2,03%. EuroStoxx 50 с открытия сессии снижается на 1,20%.

Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $106,64 за баррель. Золото торгуется по $1922,9 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4520–4570 пунктов.

Сегодня публикации значимой макростатистики не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance упал на один пункт, до 48.

S&P 500 корректировался к уровню поддержки в районе 4500 пунктов, но сумел остановиться выше этой отметки. RSI и MACD продолжают указывать на сильные позиции покупателей. Сейчас ближайшая поддержка бенчмарка находится на уровне 200-дневной скользящей средней. По итогам торговой сессии ожидаем возможное возвращение индекса к росту.