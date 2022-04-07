«Открытие»: Санкционный вопрос ещё не исчерпал своё влияние на российский рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед началом торгов в России негативный. Азиатские рынки снижаются, а для российских активов ещё остаются ожидания очередных санкционных новостей из Европы и США. В Европе пока не смогли согласовать пятый пакет санкций, но вряд ли это его отменит. В США собираются объявить об очередных ограничениях для российских госкомпаний. Соответственно, у рынка нет поводов для оптимизма

Санкционный вопрос ещё не исчерпал своё влияние на российский рынок

В течение дня российский рынок был склонен к консолидации. Однако к вечеру новостной фон вновь обострился и наполнился сообщениями об очередных ограничениях. Блокирующие санкции были введены против Сбербанка и Альфабанка с исключением операций по оплате энергоносителей. Собственно, санкций было заметно больше, но стоит исходить из предположения, что этим история не ограничиться. Действия против крупнейшего государственного банка и крупнейшего частного банка привели к тому, что финансовый сектор оказался слабейшим.

По итогам торгов 6 апреля индекс МосБиржи - 2611,43 п. (-1,93%), а индекс РТС - 1034,79 п. (-2,99%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 45,527 млрд рублей.

Картина динамики отраслевых индексов вновь отражает перспективы реального экспорта и текущего санкционного давления. 3 отраслевых индексов выросли и 7 упали. Аутсайдером дня стал финансовый сектор (-3,88%) на фоне объявления блокирующих санкций США в отношении Сбербанка (-8,11%) и Альфабанка. Лидером дня стал сектор химии и нефтехимии (+6,98%) благодаря росту бумаг «ФосАгро» на 7,25%. Судя по всему, идеи ограничить российский экспорт удобрений не находят отзыва даже в американской администрации. Также в плюсе была электроэнергетика (+0,11%) и транспорт (+0,73%).

Подробней об очередных санкциях можно почитать в нашем вечернем обзоре, который готовит Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. Главный вывод из состоявшихся рестрикций это тенденция к ограничениям для всех российских финансовых организаций с исключением платежей за ресурсы, которые являются жизненно необходимыми для Европы, или США. В технологическом плане остаются сферы, которые даже в США не собираются ограничивать. «По мере того, как мы продолжаем ужесточать наши санкции и другие экономические меры против России, мы подтверждаем нашу приверженность исключению основных гуманитарных и связанных с ними видов деятельности, которые приносят пользу российскому народу и людям во всем мире: обеспечение доступности основных продуктов питания и сельскохозяйственных товаров, обеспечение доступа к лекарствам и медицинскому оборудованию, а также обеспечение телекоммуникационных услуг для поддержки доступа к интернету», - говорится в заявлении Белого дома.

Из российских новостей отметим рост контейнерных перевозок РЖД в январе-марте на 10%. Из которых самый существенный прирост показали: химические удобрения (рост в 1,6 раза); строительные грузы (+33%); овощи и фрукты (+20%); остальные продовольственные товары (+29,3%). Состояние экономики, как правило, определяют по объёмам перевозимых грузов и потреблению электроэнергии.

Пожалуй, что события на валютном рынке затмевают то, что происходит с российскими акциями. Рубль существенно укрепился, игнорируя удивление министра финансов США Джанет Йеллен. По её словам, стоимость рубля не отражает реальную ситуацию в экономики. Впрочем, если отвлечься от политике, то курс национальной валюты чаще отражает состояние торгового баланса и счёта текущих операций. Напомним, что в начале текущей недели Международный Институт Финансов оценил профицит счёта текущих операций РФ в 2022 году, с учётом ограничений, на уровне $200-$240, а в Goldman Sachs полагают его на уровне $205 млрд. Йеллен считает, что ограничения на вывоз валюты не позволяют рублю слабеть. Однако аналогичное справедливо относительно замороженных валютных резервов. Их объём ещё пару месяцев назад оценивался на уровне $640 млрд, а сумма всего внешнего долга РФ составляла три четверти этой суммы. То есть по целому ряду параметров у рубля больше оснований укрепляться. Экспорт РФ частично ограничивается, но также ограничивается импорт, что вновь даёт положительный итог. Для сравнения, отрицательное сальдо торгового баланса США составило в феврале $89,2 млрд, что лишь немного меньше январских $89,5 млрд.

Отдельно рассмотрим ситуацию вероятной привязки рубля к золоту. Заявления о переводе экспорта на оплату рублями и планы возможного перехода на оплату всего экспорта в национальной валюте хорошо коррелируют с решением ЦБ РФ покупать золото по 5 тыс. рублей за грамм. Кстати, золото также заявлено в качестве возможного средства для оплаты российских поставок. Соответственно, текущее укрепление рубля стимулируется внутренними продавцами золота, которое, фактически, приравнено к платёжному средству. Ориентировочный курс на вечер среды составлял около 80,65 за доллар, а с учётом комиссии для экспортёров и импортёров мы получаем коридор со значениями 79,0-82,0. То есть укрепление рубля происходило с учётом ориентировочного курса с привязкой к доллару. Одновременно золото демонстрирует низкую волатильность, хотя за прошедшие полтора месяца существенно выросли доходности облигаций США, а доллар США укрепился относительно конкурентов. В перспективе нескольких месяцев мы всё же ожидаем снижение поступлений от экспорта и увеличение импорта на фоне возникновения новых цепочек поставок вместо утерянных в Европе.

Рубль заметно укрепился на торгах в среду, достигая максимальных значений с III декады февраля. По-прежнему на валютном рынке доминируют экспортёры, которые продают 80% своей выручки. Импортные операции проводятся в значительно меньшем объёме, чем полтора месяца назад. Собственно говоря, даже держатели российских еврооблигаций должны быть заинтересованы в укреплении рубля. Минфин РФ впервые исполнил свои внешние обязательства в рублях по еврооблигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» «Минфин России информирует, что иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2022 году выпуска «Россия-2022» и на выплату купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации выпуска со сроком погашения в 2042 году выпуска «Россия-2042» в общей сумме $649,2 млн сроком 4 апреля 2022 года, направленных в соответствии с эмиссионной документацией указанных облигаций 30 марта и 31 марта 2022 года соответственно», - сообщает ведомство. По итогам дня доллар ослаб на 4,34% до 79,70, а евро на 4,92% до 87,00.

Доходность казначейских обязательств США продолжила расти на фоне публикации протокола ФРС. Американский регулятор может начать сокращать свой баланс по $95 млрд в месяц, а также повысить ставку на 50 базисных пункта несколько раз, если инфляция будет оставаться высокой, или даже ускорится. На этом фоне индекс доллара повышался на 0,25% и торговался вблизи уровня 99,70 п. Наибольшие потери были в австралийском долларе на фоне намечающегося геополитического осложнения между Китаем и Австралией. В ответ на расширение сотрудничества КНР с Соломоновыми островами Австралия ускоряет программу перевооружения, включая закупку крылатых ракет и ускорение разработки гиперзвукового оружия.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY - 99,657 (+0,23%),

EUR-USD - $1,09 (-0,05%),

GBP-USD - $1,3069 (-0,05%),

USD-JPY - 123,79 (+0,15%).

«Ястребиные» настроения доминируют в ФРС

Индексы США завершили вторую сессию подряд снижением. Пессимизм доминировал в течение всей торговой сессии, но публикация протокола заседания ФРС закладывает основу для слабого рынка в среднесрочной перспективе, так как регулятор США демонстрирует решимость в борьбе с инфляцией.

Члены FOMC обсуждали вариант сокращения баланса на $95 млрд в месяц после первичной трёхмесячной фазы, начиная с мая. Однако окончательное решение ещё не принято. Также члены FOMC не исключают одно, или несколько, повышений ставки на 50 базисных пункта, если инфляция будет оставаться высокой, или даже ускорится. Среди вариантов также продажа ипотечных облигаций, а не только их сокращение на балансе по мере завершения срока обращения.

Рынок также напуган публикацией бывшего президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, который полагает, что ФРС нужно причинить более существенные потери владельцам акций и облигаций, дабы существенно ужесточить финансовые условия и сдержать инфляцию.

На этом фоне Deutsche Bank стал первым из крупных банков, который озвучил прогноз рецессии в ближайшие два года в США и Европе.

Акции авиакомпании JetBlue упали на 8,7%. Инвесторы не разделяют оптимизм менеджмента в отношении покупки Spirit Airlines за $3,6. В JetBlue полагают, что далеко не оптимальное предложение более выгодно, чем потенциальное поглощение крупными авиаперевозчиками. Акции Intel (-1,2%) были под давлением на фоне заявлений о приостановке бизнеса в России, где у компании находятся два центра разработки. Бумаги Eli Lilly подорожали на 4,6%. В Morgan Stanley полагают, что компания наилучшим образом подготовлена среди фармацевтов с новым циклом патентованных медикаментов.

Динамика секторов указывает на то, что ситуация на рынке всё же не была абсолютно пессимистичной. 6 отраслевых индексов снизилось и 5 выросло. Наибольшие потери в цикличных товарах (-2,63%) и информационных технологиях (-2,58%). Самый заметный рост в коммунальных услугах (+2,0%), здравоохранении (+1,55%) и недвижимости (+1,55%).

По итогам торгов:

DJIA - 34496,51 п. (-0,42%),

S&P 500 - 4481,15 п. (-0,97%),

NASDAQ - 13888,82 п. (-2,22%).

Карантины Китая и решимость ФРС гасят оптимизм азиатских инвесторов

Азиатские рынки преимущественно снижались. Карантинные меры в Китае накладываются на «ястребиные» планы ФРС.

Народный Банк Китая планирует создать фонд поддержания финансовой стабильности, дабы иметь инструмент борьбы с финансовыми рисками. Это также позволит создать межведомственный орган обнаружения и купирования рисков. Правительство также озвучило планы по улучшению рыночных ожиданий, но пока эти планы остаются без деталей. Ожидания инвесторов пока преимущественно негативные. Растёт число населённых пунктов с карантинными мерами, что давит на акции туристического сектора и сектора недвижимости. В частности, сектор недвижимости терял более 2%. Рост ставок в США негативно сказался на акциях технологичных компаний в Гонконге. Сектор IT также терял более 2%.

Японский рынок также торговался в минусе, как по причине активности ФРС, так и сомнений из-за карантинных мер в Китае. Лишь фармацевтический сектор повышался на 1,5% благодаря росту бумаг Astellas Pharma на 4,5%. Очередные опасения дефицита полупроводниковых компонентов негативно отразились на бумагах автомобилестроителей. Акции Honda теряли более 5,5%, а Toyota около 1,7%. Акции японского производителя оборудования для выпуска микросхем Tokyo Electron просели на 4,75%, а производителя тестового оборудования Advantest на 5,3%. Акции инвестора в технологичный сектор SoftBank Group теряли около 2,4%.

По состоянию на 8:50 мск:

NIKKEI 225 - 26936,66 п. (-1,51%),

Hang Seng - 21897,52 п. (-0,83%),

Shanghai Composite - 3251,06 п. (-0,99%).

Метеорологи вновь ожидают более активный ураганный сезон в Северной Атлантике

Нефть накануне показала снижение, но рост запасов в США сильно переоценён спекулянтами. Согласно статистике Минэнерго, на неделе до 1 апреля американские коммерческие запасы нефти выросли на 2,4 млн бар. до 412,4 млн бар. Запасы бензина упали на 2 млн бар., а дистиллятов увеличились на 0,8 млн бар. Внутреннее производство в США повысилось на 100 тыс. бар. до 11,8 млн бар. Рынок отреагировал распродажами нефтяных контрактов, но, по сути, рост коммерческих запасов сформирован уменьшением стратегических на 3,7 млн бар. до 564,6 млн бар. С начала года они уменьшились на 29,1 млн бар.

Значение резервов резко возрастает в годы повышенной ураганной активности. Специалисты AccuWeather полагают, что седьмой год подряд число ураганов в северной Атлантике превысит средние значения. Ожидается 16-20 штормов с 6-8 ураганами, из которых 3-5 могут превысить 3-ю категорию по шкале Симпсона. То есть потенциально разрушительные ураганы могут привести к резкому падению физической добычи нефти с необходимостью продаж из стратегических резервов.

Кстати, накануне одним из поводов для слабости нефти стало объявление стран ОЭСР о дополнительных продажах 60 млн бар. из стратегических резервов в дополнение к американским планам на 180 млн бар. в течение шести месяцев. То есть партнёры не стали чрезмерно усердствовать. Меж тем стратегические запасы придётся восстанавливать уже в 2023 году, а это подводит более высокий фундамент цен на перспективу.

По состоянию на 9:10 мск: