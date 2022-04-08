«Фридом Финанс»: «Быки» ослабляют хватку

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торговая сессия 6 апреля завершилась снижением основных американских фондовых индексов. S&P 500 скорректировался на 0,97%, до 4481 пункта, Nasdaq потерял 2,22%, Dow Jones опустился на 0,42%. Лучше рынка выглядели сектора коммунальных услуг (+2,00%), здравоохранения (+1,55%) и недвижимости (+1,55%). В аутсайдерах оказались производители циклических потребительских товаров (-2,63%) и ИТ-компании (-2,55%).

Gogo Inc. (GOGO: +7,61%) объявила, что до открытия торговой сессии 8 апреля акции компании будут включены в индекс S&P SmallCap Финансовые результаты Levi Strauss & Co. (LEVI: -1,52%) за первый квартал 2022 года превзошли ожидания рынка. Повышенные цены и двузначный прирост продаж компенсировали влияние сбоев в поставках, нехватки запасов и инфляционного давления. SoFi Technologies (SOFI: -4,06%) понизила прогноз на 2022 год в связи с продлением в США моратория на выплаты и начисление процентов по федеральным студенческим кредитам до конца августа как меры экономической поддержки. Этот вид займов обеспечивает существенную долю выручки компании.

Согласно опубликованному вчера протоколу мартовского заседания Федрезерва США, регулятор планирует начать сокращать баланс на $95 млрд в месяц ($60 млрд казначейских облигаций и $35 млрд ипотечных ценных бумаг), как ожидается, уже в мае. Это вдвое быстрее по сравнению с темпами последнего цикла ужесточения в 2017–2019-м и соответствует более 1% текущего портфеля ФРС, размер которого расширился до $8,94 трлн. Члены FOMC считают необходимым поэтапное установление лимитов сокращения в течение трех месяцев и рассматривают вариант дальнейшей продажи ипотечных облигаций. Также, как следует из «минуток» заседания, многие чиновники склонялись к повышению учетной ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) в марте, но воздержались от данного шага ввиду неопределенности краткосрочного влияния геополитической ситуации на экономику страны. Тем не менее в условиях высокой инфляции уже на следующих заседаниях целесообразно расширение целевого диапазона ставки на 50 б.п. и достижения уровня 2,50–2,75% к концу года.

Более жесткая, чем ожидалась, риторика регулятора спровоцировала продажи акций технологических компаний, наиболее чувствительных к изменениям кредитных условий. В итоге Nasdaq Composite продемонстрировал самое значительное снижение за месяц. Доходность 10-летних трежерис в моменте достигла максимума с марта 2019 года, но по итогам торгов скорректировалась до 2,61% (+6 б.п.), показатель для «двухлеток» снизился на 2 б.п., до 2,49%.

Биржевые площадки АТР завершили торги 7 апреля падением фондовых индексов. Японский Nikkei потерял 1,69%, китайский CSI 300 снизился на 1,28%, гонконгский Hang Seng скорректировался на 1,23%. EuroStoxx 50 с открытия торгов прибавляет 0,62%. На фоне сообщений The Wall Street Journal о готовности членов МЭА высвободить из резервов 120 млн баррелей нефти цена фьючерса на Brent опустилась до $101,7 за баррель. Золото торгуется у отметки $1927 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4450–4500 пунктов.

Сегодня будет опубликованы еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США (консенсус: 200 тыс. после 202 тыс. неделей ранее). Таким образом, количество продолжающих получать данное пособие американцев, как ожидается, составит 1,3 млн.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился на два пункта, до 46, на фоне усиления «ястребиной» риторики ФРС и геополитической неопределенности.

S&P 500 пересек линию поддержки на уровне 200-дневной скользящей средней. Траектория движения индикаторов RSI и MACD указывают на краткосрочное ослабление позиций «быков». Вероятно, в ближайшей перспективе бенчмарк будет тестировать торговый диапазон 4450–4650 пунктов.