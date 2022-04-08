«Фридом Финанс»: Нацвалюта вернулась к значениям зимы

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Отскок продолжается. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции ГК ПИК (+5,61%). Скорректировались после повышения накануне бумаги Акрона (-5,43%). Пара USD/RUB опустилась ниже 81.

Рубль продолжает укрепление. Объем продаж вновь превышает покупки. Мы не исключаем, что меры, способствующие укреплению нацвалюты, постепенно будут смягчаться. Курс для импортеров отличается от текущего биржевого показателя в большую сторону на фоне роста стоимости товаров и действия комиссии на покупку валюты. При этом импортеры, вероятнее всего, не видят возможности наращивать поставки ввиду ослабления спроса (в том числе со стороны населения) и проблем с логистикой. В то же время, на наш взгляд, долгосрочное и значительное укрепления рубля маловероятно. При снижении курса вполне возможно, что экспортеры будут откупать назад в виде фьючерсов часть проданной валюты, чтобы избежать уплаты комиссии. На фьючерсном рынке оборот заметно превышает спотовый и может в большей степени влиять на ценообразование. Самое значительное количество месячных опционов на покупку открыто по страйку 105. Это говорит о том, что покупатели активно хеджируют риск ослабления рубля.

Ожидаем смешанную динамику. Внешний и новостной фон умеренно негативны. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 75–80.