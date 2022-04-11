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Сервис робота-советника вновь доступен клиентам ВТБ Мои Инвестиции

Индивидуальные инвестиционные рекомендации робота-советника вновь доступны клиентам мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции. Сервис возобновил работу после запуска торгов акциями, облигациями и биржевыми фондами на Московской бирже. Его подключение и использование бесплатное.
 
В настоящее время в приложении ВТБ Мои Инвестиции с помощью робота-советника можно подключить рублевые стратегии Advisory с ультраконсервативным, консервативным, сбалансированным, агрессивным и ультраагрессивным портфелями. По итогам 2021 года доходности этих портфелей обогнали бенчмарки на 3-4 процентных пункта.
 
Стратегии робота-советника делятся на две части — основной набор ценных бумаг, которые покупаются на долгосрочную перспективу и короткие тактические инвестиционные идеи. Портфель под управлением робота-советника регулярно ребалансируются с учетом текущей рыночной ситуации. Сервис направляет уведомление о необходимости ребалансировки, но итоговое решение остается за клиентом и все сделки инвестор заключает самостоятельно.
 
По статистике примерно половина клиентов, подключивших робота-советника, выполняют его рекомендации по ребалансировке портфеля в первый день изменения стратегии.
 
О возобновлении предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций робота-советника по стратегии на основе биржевых фондов и стратегии «Искусственный интеллект» будет сообщено дополнительно.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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