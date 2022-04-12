«Фридом Финанс»: В центре внимания сезон отчетов

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

8 апреля основные американские фондовые площадки демонстрировали смешанную динамику. S&P 500 снизился на 0,27%, до 4488 пунктов, Dow Jones вырос на 0,4%, Nasdaq потерял 1,34%. Наибольшим спросом у инвесторов пользовались акции стоимости. Лидером роста стал энергетический сектор (+2,76%), в аутсайдерах оказались ИТ-компании (-1,43%).

WD-40 Company (WDFC: +7,1%) отчиталась за второй финансовый квартал лучше ожиданий по выручке и EPS. Однако годовой прогноз был пересмотрен вниз из-за возросших затрат на топливо, кроме того, компания анонсировала повышение цен. Merit Medical Systems (MMSI: +2,1%), как сообщает Reuters, могут планировать приобрести частные инвестиционные компании GTCR и CD&R. LXP Industrial Trust (LXP: -12,8%) объявила о приостановке оценки стратегических альтернатив из-за изменения макроэкономических, геополитических и финансовых условий. Собственный прогноз чистой прибыли на 2022 год оказался ниже общерыночного консенсуса.

В центре внимания участников торгов старт сезона отчетности за первый календарный квартал 2022 года. Актуальный консенсус FactSet предполагает, что прибыль компаний из S&P 500 вырастет на 4,5% г/г, тогда как, по оценке, данной в начале года, показатель должен был повыситься на 5,7% г/г. Прогнозы прибыли были ухудшены впервые после пандемии, хотя под конец квартала все же наблюдалась тенденция к их повышению. Такая волатильность ожиданий может быть связана с переоценкой влияния роста цен на энергоносители на результаты компаний и с усилением «яст ребиных» настроений ФРС. Комментарии менеджмента могут снова касаться влияния на результаты инфляции и сбоев в цепочках поставок, которое отмечалось в предыдущем отчетном периоде. Также в фокусе инвесторов будет ценовая политика компаний, поскольку бизнес будет стремиться сохранить рентабельность в условиях необходимости повышать расходы, в том числе на оплату труда. Из-за геополитической неопределенности ряд компаний предпочтет дать консервативный прогноз финансовых показателей на оставшуюся часть года.

Курс ФРС на активное повышение ставок и ускоренное проведение QT позитивен для банковского сектора. Однако этот позитив может быть компенсирован более мягкими рынками капитала, снижением комиссий, сокращением программ обратного выкупа и перспективой роста затрат.

Торги 11 апреля на площадках Юго-Восточной Азии завершились в минусе. Китайский CSI 300 упал на 3,09%, гонконгский Hang Seng потерял 0,07%, японский Nikkei 225 снизился на 0,61%. EuroStoxx 50 с открытия сессии опускается на 0,18%. Доходность 10-летних трежерис выросла до 2,71%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $100 за баррель. Золото торгуется по $1961 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4440–4500 пунктов.

Сегодня публикаций важной макростатистики не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился на один пункт, до 46.

S&P 500 тестирует поддержку на уровне 200-дневной скользящей средней. RSI находится на нейтральном уровне, а MACD сигнализирует о возможном продолжении снижения. В случае пробоя 200-дневной скользящей средней бенчмарк может продолжить нисходящее движение до диапазона 4375–4400 пунктов.

В эту среду, 13 апреля, отчетность за первый квартал представит один из ведущих авиаперевозчиков США Delta Airlines (DAL). Прогноз предполагает сокращение убытка на акцию в 2,5 раза год к году, до $1,27, а также рост выручки на 111% г/г, до $8,771 млрд, что по-прежнему на 16% ниже результата соответствующего периода 2019-го. Гайденс менеджмента Delta менее оптимистичен. Начало года статистически достаточно слабый сезон для авиаперевозчиков, поэтому выдающихся квартальных результатов рынок не ожидает. Это уже заложено в котировках акций DAL. Мы полагаем, что компания представит нейтральную отчетность. Между тем расчеты аналитических и маркетинговых агентств, специализирующихся на туриндустрии, а также гайденсы самих авиаперевозчиков предполагают существенное восстановление как туристических потоков, так и объемов деловых поездок, что может превзойти эффект повышения цен на топливо. У Delta есть собственный нефтеперерабатывающий завод и контракты со сторонними нефтепереработчиками, что обеспечивает ей преимущество перед другими крупными авиаперевозчиками, которые не хеджируют топливные риски.

В этот же день за первый фискальный квартал отчитается крупнейший по размеру активов банк США JPMorgan Chase & Co. (JPM). Консенсус FactSet предполагает сокращение чистой выручки на 5,7% г/г, до $30,55 млрд, при снижении разводненной EPS на 39,7% г/г, до $2,71. Ранее банк прогнозировал сокращение выручки от деятельности на рынках капитала на 10% г/г ввиду усиления волатильности на фондовых площадках. Из-за снижения активности в плане листинга и сделок M&A в первом квартале ожидается сокращение доходов от инвестиционно-банковского направления JPM на 10–13,5% г/г. Напомним, что инвестиционное консультирование и сопровождение корпоративных сделок обеспечило около 42,5% выручки банка по итогам 2021 года. Особое внимание инвесторов будет сфокусировано на динамике расходов JPM, поскольку повышение зарплат в предыдущем квартале привело к увеличению непроцентных затрат на 11,46% г/г и оказало давление на прибыль. При этом в текущем году банк планировал увеличить инвестиции в развитие и технологии примерно на 30% г/г.