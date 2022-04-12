«Фридом Финанс»: В лидерах роста нефтегазовые компании

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 11 апреля индекс Мосбиржи вырос на 0,74%, до 2611,93 пункта. РТС, напротив, просел на 3,28%, индекс голубых фишек поднялся на 0,82%. Среди лидеров роста в первой половине дня оказались Роснефть (+4,33%), ЛУКОЙЛ (+2,24%) и РУСАЛ (+0,76%). Хуже рынка выглядели бумаги НОВАТЭКа (-1,35%), ВТБ (-0,58%) и НЛМК (-0,34%).

Акции ОК РУСАЛ дорожают новостях о возобновлении поставок бокситов из Гвинеи. По данным компании Refinitiv, была отправлена первая начиная с 12 марта крупная партия сырья. Ранее российский алюминиевый гигант испытывал сложности с глиноземом из-за введения ограничительных мер со стороны Австралии, поэтому новые поставки бокситов были сразу направлены на глиноземный завод.

Бумаги НОВАТЭКа корректируются после введения новых ограничений странами ЕС на поставки в Россию оборудования для переработки нефти и СПГ. На этом фоне неопределенность в отношении проекта Арктик СПГ-2 усиливается. В особенности это касается введения в эксплуатацию его третьей очереди.

Акции НЛМК продолжают снижение на фоне ограничений на экспорт продукции в страны ЕС, поскольку поставки на этот рынок достигали 40% в общем объеме продукции. Пока экспорт не будет полностью переориентирован на азиатские рынки, показатели компании будут оставаться под давлением.

8 апреля ЦБ РФ провел экстренное заседание, на котором ключевая процентная ставка была понижена с 20% до 17%, а также была отменена заградительная комиссия в размере 12% на покупку долларов, евро и английских фунтов стерлингов на бирже. На этом фоне российский рубль сегодня демонстрирует ослабление и может к концу сессии подешеветь еще более значительно. В моменте пары USD/RUB и EUR/RUB торгуются по 78,88 и 88,33 соответственно и могут завершить сессию в диапазонах 77,50–83,30 и 85,45–98,00.

Котировки Brent, теряя в моменте 2,34%, не смогли, однако пробить вниз психологически значимый уровень $100 за бочку. Однако на предстоящей неделе не исключены новые попытки на фоне ожидаемого высвобождения резервных запасов черного золота странами, входящими в МЭА.

До конца сессии индекс Московской биржи останется в диапазоне 2400–2800, РТС будет торговаться в коридоре 940–1200.