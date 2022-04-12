«Фридом Финанс»: В фокусе инфляция и риторика ФРС

Аналитики «Фридом Финанс»:

11 апреля основные американские фондовые площадки демонстрировали нисходящую динамику. S&P 500 скорректировался на 1,69% до 4413 пунктов, Dow Jones опустился на 1,19%, Nasdaq упал на 2,18%. В фаворитах у инвесторов были акции «стоимости». Все 11 секторов из состава S&P 500 закрылись на отрицательной территории.

Veru (VERU: +182,3%) объявила о позитивных результатах фазы III клинического испытания эффективности и безопасности перорального препарата сабизабулин против COVID-19. Заключено окончательное соглашение о приобретении SailPoint Technologies (SAIL: +29,2%) Thoma Bravo по цене $65,25 за акцию. AT&T (T: +7,7%) завершила выделение WarnerMedia 8 апреля.

В преддверии сезона отчетности и на фоне ужесточения риторики ФРС главной темой для инвесторов остается инфляция, которая достигла максимального уровня за декаду. Ожидается, что мартовские данные о розничных продажах в четверг отразят повышение на 0,6% м/м, хотя экономисты BofA отметили лишь умеренный рост показателя, не включающего расходы на приобретение автомобилей и покупку газа, — на 0,2%, подчеркнув, что в данный момент отмечается тенденция к сокращению затрат, особенно среди потребителей с низким доходом. Это во многом связано с рос том цены на газ, обусловленным усилением геополитической напряженности. На фоне высокой инфляции рынок пристально следит за действиями регулятора, чтобы определить потенциальное влияние денежно-кредитной политики на показатели и котировки эмитентов. Ранее несколько чиновников ФРС, в том числе Том Баркин из Ричмонда (MarketWatch), подчеркнули взаимосвязь ценовой политики компаний и более агрессивных темпов ужесточения ДКП. В то время как большинство аналитиков ожидают, что давление в цепочках поставок начнет слабеть в ближайшие месяцы, член FOMC Лаэль Брейнард недавно отметила влияние растущей инфляции в сфере услуг, поскольку потребители активно сокращают расходы.

Торги 12 апреля на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 вырос на 1,95%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,42%, японский Nikkei 225 снизился на 1,81%. EuroStoxx 50 с открытия сессии теряет 1,54%. Доходность 10-летних трежерис выросла до 2,78%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $100,8 за баррель. Золото торгуется по $1958,2 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4360–4460 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные о годовой инфляции в марте (прогноз: 8,4%, предыдущее значение: 7,9%), а также месячной инфляции без учета динамики цен на продукты питания и энергоносители (прогноз: 0,5%, предыдущее значение: 0,5%).

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 45 пунктов.

S&P 500 преодолел поддержку на уровне 200-дневной скользящей средней. RSI находится на нейтральной отметке, а MACD сигнализирует о развитии коррекционного движения. Ближайшую поддержку бенчмарк может найти на уровнях Фибоначчи, однако краткосрочное нисходящее движение может продолжиться до диапазона 4300–4340 пунктов.