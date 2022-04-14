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«Фридом Финанс»: Фондовый рынок пока не растёт

Аналитики «Фридом Финанс»:

В среду, 13 апреля, российский фондовый рынок был вновь подвержен умеренно «медвежьим» настроениям. Индекс Мосбиржи к последнему часу торгов опустился на 0,64%, а РТС снизился на 0,8%.

Президент РФ на совещании с правительством предложил увеличить поставки нефти, газа и угля на внутренний рынок, а также экспортировать энергоресурсы в те регионы, которые ранее не были крупными потребителями российского сырья. Это заявление наряду с позитивным открытием сессии на фондовых площадках США несколько сдержало падение отечественного рынка. Предложение российского лидера в отношении перенаправления каналов продаж привело к росту обычки Мечела (+7%) и акций Распадской (+5,4%). Также уверенно дорожали бумаги ДВМП (ао: +8,3%, ап: 3,5%).

Хуже рынка выглядели депозитарные расписки Х5 Retail Group (-3,4%), бумаги Русагро (-3%) и Юнипро (-2,96%).

Нефть Brent в Лондоне подорожала на 1,8%, до $106,56 за баррель. Коммерческие запасы углеводородного сырья в США за прошлую неделю выросли на 9,38 млн баррелей, хотя консенсус предполагал их повышение примерно на 900 тыс. баррелей. Тем не менее котировки нефти поддерживают ожидания реализации прогнозов в отношении дефицита предложения.

Курс доллара к рублю на Мосбирже укрепился до 79,79 руб., а курс евро ослаб до 86,21 руб.

Наш прогноз по индексу Мосбиржи на завтра: диапазон 2520–2570 пунктов. Пары USD/RUB и EUR/RUB продолжат колебаться в пределах 78-81 и 85–88 руб. соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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