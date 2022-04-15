«Открытие»: Инвесторы пока не проявляют большого интереса к российским акциям

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Нефть корректируется незначительно, а вот рынки Азии демонстрируют уверенную динамику роста. Надежды на стимулы КНР и снижение доходностей казначейских обязательств США поддержат внешние площадки и сырьевые контракты. На МосБирже можно ждать небольшое оживление в акциях нефти и газа. Рубль, вероятно, продолжит торговаться ниже отметки 80,0 за доллар на фоне преобладания продаж экспортной выручки над импортным спросом на валюту.

Инвесторы пока не проявляют большого интереса к российским акциям

Российский рынок вновь снизился и сделал это на объёмах, которых не регистрировалось с конца августа 2013 года. То есть мы продолжаем говорить, что на текущих уровнях активного спроса на российские бумаги нет. В какой-то мере это может быть следствием появления высокодоходных депозитов в марте. В любом случае, если нет спроса на акции, то наиболее предпочтительным сценарием является продолжение дальнейшего сползания индексов вниз.

По итогам торгов 13 апреля индекс МосБиржи - 2528,42 (-0,49%), а индекс РТС - 997,04 п. (-0,76%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 19,008 млрд рублей.

4 отраслевых индекса выросли и 6 снизились. В лидерах дня сектор химии и нефтехимии на фоне очередного бурного роста акций «ФосАгро». Впрочем, выросли все компоненты индекса. Пожалуй, что у сектора наиболее прозрачные перспективы, как экспорта, так и расширения на отечественном рынке. Транспортный сектор завершил день на втором месте (+1,26%) за счёт роста акций портов ДВМП и НМТП.

Аутсайдером дня стал потребительский сектор (-1,34%). Во-первых, негативную динамику демонстрировали расписки X5 Retail Group, а, во-вторых, бумаги «Ленты» упали на 8,8%, поскольку с 19 апреля прекращается их обращение на Московской Бирже.

Сектор металлов и добычи (-0,98%) продолжает страдать из-за решений компаний отложить публикацию финансовой отчётности, или дивидендные выплаты. НЛМК не будет раскрывать квартальные финансовые и операционные результаты, а отчитается сразу за I полугодие. Совет директоров Polymetal принял решение отложить вопрос дивидендов за 2021 год на август, когда будет рассматриваться выплата промежуточных дивидендов. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: В целом ожидаемое нами событие. Очевидно, что Polymetal имеет желание и возможность заплатить акционерам, однако в реалиях сегодняшних финансовых рестрикций выплатить дивиденды, не ущемляя чьи-либо интересы, не представляется возможным.

Рубль в течение дня предпринимал попытки уйти выше 80,0 за доллар. Минимальные значения рубля составили 80,30 за доллар и 87,15 за евро. В паре доллар/рубль торговый объем составил 80,6 млрд рублей, превысив показатель вторника (74,6 млрд руб.). В паре евро/рубль с 28 марта торговые объемы обычно ниже 50 млрд рублей. Сегодняшний день не стал исключением: 42 млрд руб. по сравнению с 36,2 млрд руб. во вторник. То есть объёмы пока остаются близки к значениям до отмены комиссии на покупку физическими лицами на бирже. Соответственно, какого-то большого спроса на валюту нет, а это значит, что предложение со стороны экспортёров доминирует. По итогам торгов доллар укрепился на 0,24% до 79,87, а евро на 0,17% до 86,40.

Внешний рынок вновь преподносит определённые сюрпризы. В США инфляция оптовых цен на историческом максимуме 11,2%, а Core PPI ускорился до 9,2% с 8,7%. Однако доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала к вечеру на 8 базисных пункта до 2,695%. Индекс доллара терял почти 0,4% за счёт укрепления евро на 0,55% и фунта стерлингов на 0,85%. Накануне мы отмечали, что укрепление доллара длилось девять сессий подряд и привело к сильной перекупленности. Соответственно, движение можно рассматривать в качестве технической коррекции. Канадский доллар, в отличие от AUD и NZD, правильно отреагировал на повышение ставки Банка Канады на 50 базисных пункта. USD терял около 0,65% относительно CAD.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY - 99,895 (-0,4%),

EUR-USD - $1,0891 (+0,59%),

GBP-USD - $1,3118 (+0,89%),

USD-JPY - 125,69 (+0,25%).

Управляющий ФРС Уоллер предполагает прохождение пика инфляции

Американская инфляция находится на максимуме за 40 лет, но на рынке звучат голоса о том, что пик роста цен почти пройден. Однако цены производителей выросли в марте до 11,2%, а Core CPI повысился до 9,2% при ожиданиях снижения до 8,4% с 8,7% в феврале. Стоит заметить, что цены на топливо составляют почти треть инфляционного роста. Продавцы автомобилей отмечают снижение реализации из-за высоких цен, что может быть предвестником существенного спада потребительской активности.

Управляющий ФРС Кристофер Уоллер полагает, что мартовские значения инфляции могут оказаться пиковыми. Тем не менее, ФРС продолжит реализовывать план повышения ставки. На фоне заявлений доходность по 10-летним казначейским обязательствам США ушла ниже 2,7%, а индексы отправились к максимальным значениям дня. Председатель ФРС Джанет Йеллен в большей степени занималась философией. Она обеспокоена вероятностью рецессии в Европе, а также видит сложную задачу ФРС по сохранению высокой занятости с одновременным охлаждением инфляции. Впрочем, по её словам, это уже случалось в прошлом, а значит не является невыполнимой задачей.

Банк Канады не стал откладывать решение в долгий ящик, но повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пункта до 1,0%. Канадский доллар отреагировал укреплением более чем на 0,6% относительно американского конкурента.

Официально стартовал период отчётности за II квартал. Delta Airlines (+6,21%) отчиталась лучше ожиданий по убыткам, но отмечает возвращение загрузки самолётов до значений перед пандемией. Соответственно, уже в II квартале авиаперевозчик ждёт прибыли, а не убытков.

Акции JPMorgan Chase упали на 3,22%. Банк отчитался о снижении прибыли в I квартале на 42%, а также о потерях, связанных с геополитическим кризисом.

Бумаги розничной сети Gap подорожали на 8,2% благодаря спекуляциям в финансовой прессе о возможном поглощении оператора магазинов по продаже одежды и прочих потребительских товаров.

Бумаги Warner Bros. Discovery подскочили на 5,4% после выхода рекомендаций Bank of America, где считают слияние двух компаний созданием мощного синергетического эффекта.

2 отраслевых индекса S&P 500 снизились и 9 выросли. Снижение показали финансы (-0,08%) и коммунальные услуги (-0,17%). Самый существенный рост в цикличных товарах (+2,51%).

По итогам торгов:

DJIA - 34564,59 п. (+1,01%),

S&P 500 - 4446,59 п. (+1,12%),

NASDAQ - 13643,59 п. (+2,03%).

Alibaba.com вновь подозревается в коррупционных схемах

Азиатские рынки повышались вслед за американскими индексами. Впрочем, местные поводы также присутствовали. В Китае обещают новые стимулы.

Еще накануне Госсовет КНР заявил о том, что предпримет шаги по предоставлению финансовой помощи реальной экономике с акцентом на предприятия и малый бизнес, которые пострадали из-за пандемии. На рынке ожидают, что Народный Банк Китая снизит требования по нормативам банков на 50 базисных пункта в ближайшее время. Меж тем сама инфекция вновь набирает обороты. Число заболевших с симптомами увеличилось в полтора раза в среду по сравнению со вторником. Глава государства Си Цзиньпин призвал сохранять строгие меры контроля над распространением инфекции. Из негатива также отметим заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая призвала Китай помочь остановить Россию, или лишиться своего места в истории. Рынок пока не обратил никакого внимания на предупреждение американского чиновника. Товары широкого потребления повышались почти на 3%, а сектор производителей алкоголя на 4%. Сектор угольщиков поднялся ещё на 3%. В Гонконге бумаги Alibaba теряли более 3,5%. В СМИ появилась информация, что органы расследования коррупционных преступлений обратили внимание на возможные связи Ant Group и государственных предприятий.

Японские акции дорожали, хотя иена укреплялась на торгах в четверг. Сильнее всех смотрелись бумаги авиаперевозчиков, которые последовали примеру американских авиаторов. Бумаги Fast Retailing дорожали почти на 2,5%. Оператор розничной сети Uniqlo отчитается после завершения торгов, но рынку более интересны прогнозы на будущее, чем довольно слабый завершившийся квартал. Бумаги инвестора в IT проекты SoftBank Group дорожали на 2,8%.

Из региональной статистики отметим, что безработица в Австралии осталась на уровне 4,0% в марте, как и в феврале. Рост ВВП Сингапура в I квартале составил скромные 0,4% при ожиданиях роста на 2%. В годовом выражении рост составил 3,4% при ожиданиях 3,8%.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 27159,00 п. (+1,18%),

Hang Seng - 21553,32 п. (+0,84%),

Shanghai Composite - 3230,40 п. (+1,37%).

Коммерческие запасы нефти в США во многом растут за счёт продаж из стратегических резервов

Нефть незначительно корректировалась в рамках азиатских торгов. Накануне рынок всё же испугался прогнозов МЭА, что к маю до 3,0 млн бар. российского экспорта может уйти с рынка из-за добровольных, или обязательных ограничений.

Американская статистика запасов подтвердила, что они растут во многом за счёт продаж стратегических резервов. Согласно информации Минэнерго США, на неделе до 8 апреля коммерческие запасы нефти в США выросли на 9,4 млн бар. до 421,8 млн бар. Запасы бензина упали на 3,7 млн бар., а дистиллятов на 2,9 млн бар. Запасы в стратегических резервах упали на 3,9 млн бар. до 560,7 млн бар. Внутреннее производство нефти в США осталось на уровне 11,8 млн бар. в сутки.

По состоянию на 8:50 мск: