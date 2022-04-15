«Фридом Финанс»: Ориентир для индекса Мосбиржи в диапазоне 2400–2450 пунктов

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 14 апреля российский фондовый рынок провел в красной зоне ввиду негативного геополитического фона. Индекс Мосбиржи перед закрытием торгов потерял 4%, РТС снизился на 4,53%, несмотря на небольшую позитивную динамику на американских биржевых площадках.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял ожидаемое решение оставить процентные ставки без изменений, что не оказало значимого влияния на фондовый и валютный рынок. Однако в ходе последующей пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что высокие цены на энергоносители будут способствовать разгону инфляции в еврозоне и приведут к замедлению роста ВВП в этом регионе, а также подчеркнула, что лидерам стран ЕС не следует резко отказываться от российских энергоресурсов.

Сегодня почти все акции на российских площадках демонстрировали нисходящее движение, за исключением ряда бумаг второго эшелона: вновь подорожала обычка ДВМП (+6,3%), акции Распадской (+1,6%) и Новороссийского морского торгового порта (+0,5%). Хуже рынка выглядели депозитарные расписки компании Petropavlovsk, обвалившиеся за день на 14,7% на фоне новостей о техническом дефолте. Также заметно скорректировались акции Интер РАО (-6,8%) и депозитарные расписки Headhunter (-6,7%).

Brent на ICE потеряла 1%, снизившись до $107,68 за баррель. Скорее всего, на нефтяной рынок давят опасения снижения спроса в Китае из-за введения локдаунов.

Динамика доллара и евро на Мосбирже была неоднородной: пара USD/RUB поднялась до 80,44, а EUR/RUB, напротив, снизилась 86,24.

Наш ориентир для индекса Мосбиржи на завтра: диапазон 2400–2450 пунктов. Прогноз для USD/RUB и EUR/RUB остается прежним: 78–81 и 85–88 соответственно.