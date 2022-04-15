«Фридом Финанс»: В поисках точек роста

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:
На фондовом рынке усилилось снижение. Торговая активность остается низкой. Лидерами роста стали акции СПБ Биржи (+16,37%). В аутсайдеры попал Petropavlovsk (-16,10%). Пара USD/RUB колебалась вблизи отметки 80.
Коррекция на фондовом рынке носит ограниченный характер. Основные индексы снижались пять торговых сессий подряд. Многие акции первого эшелона вернулись к уровням конца марта. При этом торговая активность низка, то есть нет панических продаж. Это один из признаков затухающего даунтренда. Рынок может перейти в стадию бокового движения, которая будет длиться, пока не проявятся драйверы для новой волны роста или падения. Перед выходными позитивная динамика маловероятна, внешние площадки также снижаются. На фоне недостатка продавцов наиболее вероятна волна повышения котировок в широком спектре акций первого-второго эшелона. На наш взгляд, ее могут возглавить акции Сбербанка, Яндекса, ЛУКОЙЛа, Роснефти, Мосбиржи и СПБ Биржи.
Ожидаем смешанную динамику. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 78–80. Прогноз для индекса Мосбиржи: 2400–2450 пунктов.