Стратегия «Искусственный интеллект» вновь доступна в роботе-советнике приложения ВТБ Мои Инвестиции

Клиентам ВТБ Мои инвестиции вновь стала доступна стратегия «Искусственный интеллект» в приложении ВТБ Мои Инвестиции. Её доходность с момента запуска в октябре 2020 года составила 45,6% или 37% годовых.

Стратегия «Искусственный интеллект» является единственной стратегией, которой управляют не люди, а алгоритм на базе машинного обучения и искусственного интеллекта. Портфель, собранный на основе данной стратегии, состоит из акций российских компаний и биржевых фондов и доступен для агрессивного инвестиционного профиля. Стартовая сумма для подключения стратегии — 50 тысяч рублей.

Искусственный интеллект формирует портфель клиента таким образом, чтобы он был достаточно диверсифицированным и при соотношении разных активов имел максимальную доходность при минимальном риске. После этого эксперты ВТБ проверяют, какие ценные бумаги выбрал алгоритм и в каких пропорциях. Ребалансировка портфеля происходит минимум один раз в месяц.

Индивидуальные инвестиционные рекомендации робота-советника стали доступны клиентам мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции 8 апреля после запуска торгов акциями, облигациями и биржевыми фондами на Московской бирже. В настоящее время в приложении ВТБ Мои Инвестиции с помощью робота-советника можно подключить рублевые стратегии «Ультраконсервативная», «Консервативная», «Сбалансированная», «Агрессивная», «Ультраагрессивная» и «Искусственный интеллект».