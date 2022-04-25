«Фридом Финанс»: Первые итоги сезона отчетности

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 21 апреля основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 прибавил 1,48%, поднявшись до 4 500 пунктов, Dow Jones вырос на 1,05%, высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 2,07%. Лидерами роста оказались эмитенты из секторов здравоохранения (+1,11%) и потребительских товаров (+1,23%). Хуже рынка выглядели нециклические отрасли, включая энергетику (-3,10%) и коммуникации (-2,41%).

United Airlines (UAL: +9,3%) отчиталась за первый квартал довольно слабыми прибылью и выручкой, но представила уверенный гайденс, предполагающий возврат к прибыльности уже во втором квартале на фоне сильного спроса, несмотря на высокие затраты на топливо и падение трафика примерно 19% по сравнению с 2019 годом. Компания также отмечает признаки быстрого восстановления сегмента деловых поездок и ожидает позитивной динамики в международных перевозках. Согласно представленным результатам, Tesla (TSLA; +3,2%) смогла улучшить EPS, выручку и маржу в первом квартале, отметив некоторую помощь со стороны регулирующих органов. Компания возобновила производство в Шанхае, но пока ограниченным объемом. Менеджмент заявил о намерениях нарастить производство на 50% по сравнению с 2021 годом, хотя существуют опасения по поводу проблем в цепочках поставок. Alcoa (АА; -16,9%) в результате поглощений сгенерировала отрицательный FCF в отчетном периоде, что привело к замедлению темпов реализации программы buy back (выкуплено акций лишь на $ 75 млн). Гайденс на 2022 год по отгрузке бокситов был снижен. Сильный прогноз спроса рассматриваем как оптимистичный.

В ходе отчетного периода банки представили результаты лучше предварительных оценок экспертов, однако понизили прогнозы на второй квартал. JPMorgan считает общерыночные ожидания в отношении текущего сезона отчетности в США «чрезмерно пессимистичными» и прогнозирует, что большинство эмитентов представит более сильные результаты. Совокупная выручка производителей микропроцессоров в 2021 году составила $595 млрд (+26,3%), в отраслевых лидерах оказались AMD (+68,6%) и Qualcomm (+53,4%).

Согласно данным FactSet, в настоящий момент темпы роста прибыли компаний из S&P 500 за первый квартал составляют 6,5% по сравнению с ожидаемыми 4,7%. Чуть менее 81% компаний превзошли консенсус ожиданий в отношении EPS, что ниже среднего показателя за пять лет на уровне 83%. В совокупности компании увеличили прибыль на 9,1%, что немного лучше среднего пятилетнего показателя 8,9%. Важными темами повестки последних двух недель стали следующие: темпы и сроки нормализации и возобновления экономического роста, инфляционное давление, перебои в цепочках поста вок, сильные корпоративные и потребительские балансы, уровень заболеваемости в Китае, цикл ужесточения ДКП, увеличение провизий банками, планы компаний повышать цены и оптимизировать затраты.

Доходности двух- и 10-летних трежерис выросли на 10 б.п. и 5 б.п., до 2,68% и 2,90% соответственно. Показатель для 30-летних бумаг увеличился на три пункта, до 2,91%.

Торги 21 апреля на площадках Юго-Восточной Азии завершились в красной зоне. Китайский CSI 300 сократился на 0,82%, гонконгский Hang Seng упал на 1,52%, японский Nikkei 225 потерял 1,68%. EuroStoxx 50 с открытия сессии корректируется на 0,59%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $100,58 за баррель. Золото торгуется по $1927,70 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4 350–4 450 пунктов.

Сегодня публикации важной макростатистики не ожидается

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на один пункт, до 45.

S&P пробился выше 4500 пунктов, однако, не получив поддержки, не удержался на этой отметке. Как следствие, к настоящему моменту индекс потерял значительную часть своего роста с начала недели и торгуется вблизи поддержки на уровне 4400 пунктов. RSI остается в нейтральной зоне, индикатор MACD также указывает на паритет «быков» и «медведей». На фоне сильной отчетности крупных игроков и особенно в ожидании релизов результатов компаний технологического сектора индекс широкого рынка может вернуться в зеленую зону, поднявшись к 200-дневной скользящей средней, расположенной на отметке 4490 пунктов.