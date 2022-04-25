«Фридом Финанс»: «Ястребиная» риторика Пауэлла смутила российских инвесторов

Аналитики «Фридом Финанс»:

22 апреля отечественный фондовый рынок продемонстрировал снижение, чему отчасти способствовало открытие торгов на биржах США в довольно значительном минусе. Индекс Мосбиржи к вечеру пятницы потерял 1,75%, РТС просел на 2%.

Мировые рынки капитала торгуются в пятницу в красной зоне после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, который накануне пообещал, что Комитет по открытым рынкам ФРС в мае повысит процентные ставки сразу на 0,5 процентного пункта. Это вызвало обширные распродажи активов с высоким уровнем риска и переток средств в доллар США.

Brent на ICE в пятницу к вечеру скорректировалась на 1,83%, до $106,38 за баррель, отыгрывая «ястребиную» риторику главы ФРС, а также сообщения западных СМИ о том, что Штаты продали около 30 млн баррелей нефти из стратегических резервов и намереваются к концу июня увеличить объемы поставок сырья из запасов до 50 млн баррелей.

Впрочем, российский рубль сегодня игнорирует негативные тенденции: пара USD/RUB к вечеру опустилась до 74,41, а EUR/RUB продолжает обновлять локальные минимумы, в моменте торгуясь по 78,8.

На российском рынке акций в последний торговый день недели лидерами роста стали долевые бумаги компании РуссНефть (+14,6%), что, видимо, обусловлено ожиданиями дивидендных выплат после публикации сильных финансовых результатов за 2021 год. Также заметно подорожали акции ВСМПО-Ависма (+6,9%) на ожиданиях предоставления господдержки металлургическим компаниям. Уверенный рост демонстрируют котировки девелопера ЛСР (+5,5%) в преддверии возможного снижения ключевой ставки ЦБ РФ. В аутсайдерах оказались бумаги Самолета (-10,83%), депозитарные расписки группы TCS (-7,5%) и акции Polymetal (-6%).

Наш прогноз для индекса Мосбиржи на 25 апреля: диапазон 2220–2280 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 72,5–76,0 и 78–82 соответственно.