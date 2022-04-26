«Фридом Финанс»: В центре внимания динамика бондов

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 22 апреля основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 опустился на 2,77%, до 4272 пунктов, Dow Jones потерял 2,82%, высокотехнологичный Nasdaq скорректировался на 2,55%. Все одиннадцать секторов, входящих в индекс широкого рынка, закрылись в минусе. В аутсайдерах из-за реакции на корпоративные отчеты оказались производители сырья и материалов (-3,73%), а также сегмент здравоохранения (-3,63%).

Kimberly-Clark (KMB: +8,1%) отчитался за лучше прогнозов по выручке, прибыли и рентабельности. Повышен годовой ориентир для органического роста выручки. HCA Healthcare (HCA: -21,8%) отразила в отчетности EBITDA хуже ожидаемой, прогноз по ней на год понижен на 5%. Отмечается большее, чем предполагалось, инфляционное давление на затраты и ситуацию с персоналом. Результаты Verizon Communications (VZ: -5,7%) оказались на уровне ожиданий, однако отток абонентов оказался меньше, чем прогнозировалось, а скорость обновления была выше. Годовой прогноз EPS и EBITDA установлен на нижней границе ранее установленного диапазона.

Рынок продолжает остро реагировать на планы ФРС в отношении ужесточения монетарной политики. В пятницу, 22 апреля, облигации подорожали на фоне обсуждения возможности повышения ставки на 75 б.п. на майском заседании. В то же время глава регулятора Джером Пауэлл продолжает настраивать инвесторов на то, что повышение составит 50 б.п. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер поддерживает планы главы регулятора: она заявила CNBC, что шок от повышения ставки на 75 б.п. в мае не нужен рынку. При этом г-жа Местер намерена голосовать за повышение ставки на 50 б.п. на майском и нескольких последующих заседаниях. Несмотря на некоторую передышку на прошлой неделе, рост доходности на долговом рынке продолжается, так как рынок отыгрывает планы более агрессивного изменения монетарной политики. Инвестсообщество предполагает, что ставка будет поднята на 50 б.п. в мае, июне, июле и сентябре, а в ноябре и декабре ее повысят на 25 б.п. Кроме того, участники рынка прогнозируют повышение ставки ЕЦБ на 80 б.п. в этом году.

Давление на фондовый рынок оказывает и переход реальной доходности трежерис на положительную территорию. Отрицательная реальная доходность долгое время выступала драйвером роста для акций.

В центре внимания остается сезон корпоративных отчетов, главной общей темой которого стало открытие экономики. Менеджмент отмечает сохранение сильного спроса и баланса, умеренное давление инфляции на маржу, а также укрепления доллара и ослабления юаня и иены, что оказывает давление на рисковые активы.

Торги 25 апреля на площадках Юго-Восточной Азии завершились в минусе. Китайский CSI 300 потерял 4,94%, гонконгский Hang Seng опустился на 3,73%, а японский Nikkei 225 потерял 1,9%. EuroStoxx 50 с открытия сессии снижается на 2,3%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $101 за баррель. Золото торгуется по $1919 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4200–4250 пунктов.

Сегодня публикации важной макростатистики не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 42 пунктов.

S&P 500 опустился ниже поддержки 4300 пунктов и может продолжить снижение до мартовских минимумов. RSI и MACD указывают на силу «медвежьей» тенденции. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка находится в диапазоне 4200–4250 пунктов. В случае преодоления этого уровня бенчмарк может продолжить коррекционное движение в рамках нисходящего канала.

Alphabet (GOOGL) опубликует квартальный отчет 26 апреля. Общерыночный прогноз предполагает повышение выручки корпорации на 23% г/г, до $68 млрд. Если фактический результат совпадет с ожидаемым его рост станет минимальным с третьего квартала 2020 года. Многие бенефициары пандемии уже отмечают нормализацию динамики финансовых показателей. Выручка Alphabet в 2022 году может расти на 17–18% г/г, тогда как в 2021-м она увеличилась на 41%. Соответствующие ожидания уже учтены в котировках GOOGL, поэтому не представляют риска. Основное внимание инвесторы обратят на доходы от онлайн-рекламы. Комментарии менеджмента Snap на прошлой неделе указали на то, что рынок онлайн-рекламы пережил резкое краткосрочное замедление в конце февраля, поэтому мы полагаем, что выручка Alphabet будет на уровне консенсуса, хотя в предыдущие кварталы ее рост заметно опережал ожидания. Динамика акций будет определяться заявлениями менеджмента по итогам публикации, в том числе в отношении влияния на бизнес макроэкономических факторов.

27 апреля отчет за первый квартал представит PayPal Holdings Inc. (PYPL). Консенсус-прогноз предполагает рост выручки крупнейшей системы онлайн-платежей на 6,1% г/г, до $6,4 млрд и снижение EPS на 27,8% г/г, до $0,88. Стоимость акций PYPL упала на 71% с максимумов 2021 года из-за замедления роста выручки и ухудшения прогноза расширения базы пользователей. В 2020-м и 2021-м выручка компании увеличилась на 21% и 18% соответственно. В текущем году прогнозируется ее рост в пределах 15–17% из-за давления на доходы отделения от eBay и высокой инфляции, которая негативно воздействует на потребительские расходы. В то же время без учета объемов продаж на eBay PayPal демонстрирует более высокие темпы роста. Прекращение сотрудничества с этой платформой будет компенсировано партнерством с Amazon, которое также ускорит и монетизацию приложения Venmo. При этом компания поддерживает низкую долговую нагрузку и наращивает свободный денежный поток, что создает возможности для долгосрочного роста. Текущая оценка PYPL по P/E опустилась до исторического минимума 24х, она заметно ниже, чем у ведущих компаний сектора. Однако привлекательность акций PayPal будет определяться темпами роста бизнеса в условиях усиления конкуренции.

29 апреля отчетность за первый квартал представит одна из крупнейших интегрированных нефтегазовых компаний Chevron (CVX). Мы ожидаем сильных результатов благодаря повышению цен на нефть, газ и нефтепродукты. Ожидается, что выручка Chevron вырастет на 60% г/г и 6,3% кв/кв, достигнув $51 млрд, а скорректированная чистая прибыль на акцию поднимется на 280% г/г и 33,6% кв/кв, до $3,42. Чистый долг может сократиться на $1 млрд. Интерес для инвесторов будут представлять оценки потерь и объем списания активов в связи с военными действиями в Украине, а также потери казахс танского СП «Тенгизшевройл», понесенные в результате аварии на экспортном терминале Каспийской трубопроводной компании. На наш взгляд, акции Chevron торгуются выше справедливой стоимости поэтому позитивную отчетность можно использовать для фиксации прибыли.