«Открытие»: Негативный внешний фон и серия «плохих» корпоративных новостей привели к падению российского рынка

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон нельзя назвать особенно позитивным. Заряд оптимизма от американского рынка может весьма быстро иссякнуть. Азиатские индексы начинали день с большим позитивом, но постепенно растеряли его. Нефть возобновила рост, но пока остаётся неясным вопрос о потенциальном карантине в столичном регионе Китая. Отечественный рынок может попытаться расти в начале дня, но активность участников столь низкая, что более вероятен сценарий дальнейшего сползания вниз.

Негативный внешний фон и серия «плохих» корпоративных новостей привели к падению российского рынка

Российские индексы завершили день разнонаправленно. В остальном, можно говорить, что рынок остаётся под давлением негативных новостей, как в общем плане, так и со стороны корпораций. В Европе готовят шестой по счёту пакет санкций против РФ. Крепкий рубль также оказывает давление на рублёвый индекс МосБиржи. Активность участников торгов говорит о том, что текущие уровни ещё не рассматриваются в качестве привлекательной точки входа. Поэтому снижение может продолжиться.

По итогам торгов 25 апреля индекс МосБиржи - 2186,22 п. (-2,06%), а индекс РТС - 941,08 п. (+1,38%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 22,521 млрд рублей.

Все 10 отраслевых индексов российского рынка завершили день в минусе. Наименьшие потери были в секторе строительных компаний (-0,17%) на фоне предложения президента РФ снизить ставку по льготной ипотеке до 9% с текущих 12%. Благодаря этому бумаги «Самолёт» подорожали на 1,17%, а ГК «ПИК» на 0,02%.

Самые большие потери состоялись в IT секторе (-9,79%). Согласно информации в СМИ, российские лидеры информационной технологии обратились в правительство с просьбой о содействии в покупке до 10 тыс. серверов для дальнейшего развития отрасли информационных услуг. Естественно, что данная продукция не поставляется из Европы и США, поэтому можно рассчитывать лишь на поставки из Азии, или отечественные решения на основе процессора «Эльбрус».

Финансовый сектор упал на 5,63%. Основные потери были в бумагах TCS Group. Падение обусловлено информацией о желании Олега Тинькова продать подконтрольный ему пакет (около 35%), дабы снизить санкционные риски для компании. Однако текущее время сложно назвать удачным моментом для продажи. Если пару лет назад речь шла о премии к рынку, то на сегодняшний день потенциальные покупатели могут рассчитывать на дисконт.

Сектор металлов и добычи потерял 2,67%. Лидером снижения выступили бумаги Polymetal. Компания отчиталась о росте продаж в I квартале, но лишь за счёт роста цены драгоценных металлов. Производство сократилось на 6%. Также рассматривается вопрос разделения на российский и казахстанский бизнес, а из непосредственных решений выделим сокращение инвестиций. Кроме того, компания нарастила долг до $2 млрд из-за необходимости пополнения оборотных средств и наращивания производственных запасов комплектующих и других материалов.

Бумаги ГМК «Норникель» вошли в пятерку лидеров дня. «Норникель» в I квартале увеличил выпуск никеля и сократил производство платиноидов. Комментарий главного аналитика «Открытие инвестиции» по рынку акций РФ Алексея Павлова: «Рост выпуска никеля в I квартале обусловлен низкой базой аналогичного периода прошлого года, когда были временно приостановлены рудники „Октябрьский“ и „Таймырский“ из-за подтопления грунтовыми водами, а также Норильская обогатительная фабрика из-за аварии. В то же время снижение производства платиноидов объясняется высокой базой I квартала прошлого года, когда вырабатывалось накопленное незавершенное производство на Кольской ГМК. При этом „Норникель“ подтвердил ранее озвученный производственный план на 2022 год».

Рубль продолжил укрепление. На текущей неделе продолжатся налоговые выплаты. В понедельник уплачивались НДПИ, НДС и акцизы, а на четверг приходится уплата налогов на прибыль. Соответственно, на горизонте недели у рубля есть поводы для укрепления. Экспорт также продолжает доминировать над импортом. Спрос со стороны населения на валюту также находится на низком уровне из-за слабой доступности заграничных туристических направлений. Какие-то существенные подвижки в сфере импорта мы ожидаем в мае-июне, когда начнут работать новые цепочки поставок вместо утерянных европейских. Доллар ослаб на 3,08% до 73,125, а евро на 3,73% до 77,16.

На внешних рынках прослеживалось бегство от риска. Доходности по наиболее ликвидным облигациям заметно снизились. Так, по 10-летним обязательствам США доходность упала более чем на 7 базисных пункта до 2,82%, а по аналогичным германским на 13 базисных пункта до 0,838%. Австралийский доллар терял около 1%, евро и фунт стерлингов слабели на 0,8%. Меж тем индекс доллара повышался почти на 0,5%, а иена отыграла у доллара около 0,4%. То есть динамика инструментов непосредственно указывала на бегство от риска.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY - 101.74 (+0,52%),

EUR-USD - $1,071 (-0.78%),

GBP-USD - $1,274 (-0.75%),

USD-JPY - 128.0000 (-0.56%).

Twitter согласился продаться

Американский рынок совершил резкий разворот в течение дня. Индекс Dow Jones терял до 480 пунктов, но смог закрыть день в плюсе. Частично позитивный фон сформировали новости о продаже Twitter.

Акции Twitter повысились на 5,66%. Совет директоров компании всё же решил не ждать у моря лучшей погоды и согласиться на предложение основателя Tesla Илона Маска по покупке компании по цене $54,2 за акцию.

Выручка Coca-Cola выросла в I квартале на 16%. Coca-Cola отчиталась о прибыли в размере $0,64 на акцию и выручке $10,5 млрд при ожиданиях Wall Street на уровне $0,58 прибыли на акцию и выручки $9,83 млрд. Примечательно, что одним из главных факторов роста прибыли в компании выделяют общий инфляционный фон. То есть для многих корпораций инфляционная волна это не рост издержек, а возможность преодолеть многолетний ценовой застой.

На рынке заметно поменялись ожидания в отношении ФРС. Ещё в конце прошлой неделе рынок оценивал вероятность повышения ставки на 75 базисных пункта в июне на уровне 91%, но в понедельник оценка вероятности снизилась до 81%. До заседания регулятора на будущей неделе будет сохраняться режим тишины.

4 отраслевых индекса снизились, 1 показал нейтральную динамику и 6 выросли. Нейтральная динамика проявилась в промышленном секторе. Самым слабым сектором была энергетика (-3,34%), а самый сильный рост проявился в информационных технологиях (+1,44%) и коммуникациях (+1,53%).

По итогам торгов:

DJIA - 34049,46 п. (+0,70%),

S&P 500 - 4296,12 п. (+0,57%),

NASDAQ - 13004,85 п. (+1,29%).

Народный Банк Китая занимается вопросом стабилизации строительных компаний в КНР

Азиатские рынки пытаются расти вслед за индексами США. В Китае поверили в грядущие стимулы, а в Японии приветствуют возобновление ослабления иены.

Накануне Народный Банк Китая снизил требования по норме резервирования валютных депозитов с 9% до 8%. Однако инвесторов беспокоит тот факт, что в столичном регионе резко увеличилось число тестирований на COVID-19, что может быть предвестником карантина по типу Шанхая. Тем не менее, решение НБК оказалось далеко не скромным, что вселило некоторую уверенность в участников финансового рынка. Источники в СМИ утверждают, что в конце прошлой неделе состоялось совещание застройщиков с Народным Банком по поиску путей выхода из сложной экономической ситуации в отрасли. Сектор недвижимости повышался на 3%. Товары широкого потребления также дорожали почти на 3%, но лидировал подраздел производителей алкоголя, где рост составлял более 4%. Ещё более впечатляющий отскок на 5% показал технологичный сектор в Гонконге. Покупка Илоном Маском Twitter стала некоторым убеждением, что компании подобного плана могут реально быть ценностью.

Иена приостановила своё укрепление и торговалась около 128,15 за доллар. Активно повышались бумаги SoftBank Group, инвестирующей в технологичные проекты по всему миру. Акции Fujitsu повышались на 2,4% на новостях о возможной продаже бизнеса сканирования производителю офисной техники Ricoh, акции которого теряли более 1%. Бумаги Sumitomo Metal Mining теряли более 8% после того, как компания сообщила о прекращении изучения проекта по добычи никеля проекта Pomalaa в Индонезии. Экономика страны удивила падением безработицы до 2,6% в марте с 2,7% в феврале.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 26734,21 п. (+0,54%),

Hang Seng - 20094,09 п. (+1,13%),

Shanghai Composite - 2928,42 п. (+0,00%).

Китайские карантинные меры определяют динамику нефтяных котировок

Нефть накануне заметно подешевела на опасениях расширения карантинного охвата в Китае. На рынке оценивают снижение спроса на уровне около 1 млн бар. в сутки. В случае расширения зоны охвата на столичный регион эта цифра может существенно возрасти. Однако новый день нефть всё же встречает ростом, так как потери спроса пока не перекрывают потери в поставках. Лишь сокращение предложения со стороны РФ в апреле оценивают на уровне 1,45 млн бар. в сутки. Плюс форс-мажор в Ливии, где остановлено производство в объёме 0,55 млн бар. в сутки. То есть даже при сокращении спроса в Китае рынок всё ещё остаётся дефицитным.

По состоянию на 8:50 мск: