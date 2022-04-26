«Фридом Финанс»: Акции TCS привлекательны для покупки

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась снижением. В лидеры роста после релизауверенных операционных результатов вырвались акцииЛенты (+13,79%). Хуже рынка выгляделибумаги ТCS (-15,95%) на фоне слухов опродаже доли в капитале основателем компании. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73–75.

Котировки TCS Group опустились на минимум с осени 2020 года. Капитализация банка упала до 380 млрд руб. ($5,1млрд). Таким образом, к собственному капиталу банка его рыночная стоимость снизилась до 2,1. Данную коррекцию котировок некоторые биржевые игроки связывают с санкционными факторами. По нашему мнению, даже в случае реализации этих рисков банк не растеряет своих клиентов, которые привыкли к его уровню сервиса, а активам на территории России ничего не угрожает. На конец 2021-го эмитент характеризовался самым высоким среди крупных конкурентов уровнем достаточности капитала (около 20%). Нельзя исключать, что банк откажется от раскрытия финансовых результатов в текущем году, но существенного падения прибыли, с нашей точки зрения, не произойдет. Напротив, эмитент активно привлекал средства клиентов из финансово-кредитных организаций, подпавших под санкции. Кроме того, прибыль TCS за прошлый год составила 78 млрд руб. Как следствие, банк сейчас торгуется с мультипликатором Р/Е 4,9. Конечно, уход топ-менеджеров со своих постов, продажа акций учредителем компании, а также возможный ребрендинг заставили понервничать некоторых биржевых игроков. Однако, на наш взгляд, эти события не окажут существенного влияния на бизнес банка. Акции TCS сейчас выглядят привлекательными для спекулятивной покупки, сигналом к ней может стать закрытие котировок на положительной территории.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентир дляпары USD/RUB: диапазон 73–75. Прогноз для индекса Мосбиржи: коридор 2180–2250 пунктов.