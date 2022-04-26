Комментарии

«Фридом Финанс»: Акции TCS привлекательны для покупки

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась снижением. В лидеры роста после релизауверенных операционных результатов вырвались акцииЛенты (+13,79%). Хуже рынка выгляделибумаги ТCS (-15,95%) на фоне слухов опродаже доли в капитале основателем компании. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73–75.

Котировки TCS Group опустились на минимум с осени 2020 года. Капитализация банка упала до 380 млрд руб. ($5,1млрд). Таким образом, к собственному капиталу банка его рыночная стоимость снизилась до 2,1. Данную коррекцию котировок некоторые биржевые игроки связывают с санкционными факторами. По нашему мнению, даже в случае реализации этих рисков банк не растеряет своих клиентов, которые привыкли к его уровню сервиса, а активам на территории России ничего не угрожает. На конец 2021-го эмитент характеризовался самым высоким среди крупных конкурентов уровнем достаточности капитала (около 20%). Нельзя исключать, что банк откажется от раскрытия финансовых результатов в текущем году, но существенного падения прибыли, с нашей точки зрения, не произойдет. Напротив, эмитент активно привлекал средства клиентов из финансово-кредитных организаций, подпавших под санкции. Кроме того, прибыль TCS за прошлый год составила 78 млрд руб. Как следствие, банк сейчас торгуется с мультипликатором Р/Е 4,9. Конечно, уход топ-менеджеров со своих постов, продажа акций учредителем компании, а также возможный ребрендинг заставили понервничать некоторых биржевых игроков. Однако, на наш взгляд, эти события не окажут существенного влияния на бизнес банка. Акции TCS сейчас выглядят привлекательными для спекулятивной покупки, сигналом к ней может стать закрытие котировок на положительной территории.   

Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентир дляпары USD/RUB: диапазон 73–75. Прогноз для индекса Мосбиржи: коридор 2180–2250 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Деньги и власть: Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2021 год
Жена депутата Госдумы от Приангарья Антона Красноштанова за год увеличила доходы в 14 раз
Мария Василькова стала самым богатым депутатом Госдумы от Иркутской области
Самые богатые депутаты заксобрания Иркутской области заработали за год по 170 млн рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги