«Фридом Финанс»: Фондовый рынок возвращается в зеленый сектор

Аналитики «Фридом Финанс»:

К вечеру 26 апреля номинированный в рублях индекс Мосбиржи поднялся на 6,05%, а долларовый РТС вырос на 6,3%.

Позитивными драйверами котировки отечественных активов обеспечили корпоративные новости крупнейших эмитентов, а также появившиеся в ряде западных СМИ сообщения о том, что Евросоюз вместо нефтяного эмбарго против РФ может установить максимальный уровень цен для покупки этого сырья у российских поставщиков.

Brent после коррекции накануне поднялась в цене на 1,25%, до $103,44 за баррель.

В лидеры роста на российских площадках вышли акции ЛУКОЙЛа (+13,23%), Газпрома (+11,03%) и Сбербанка (9,1%). Котировки нефтяной компании поддержала новость об отказе от одобренного правительством РФ права на мораторий, что позволяет ей платить дивиденды и проводить обратный выкуп акций. Цены на бумаги газовой монополии поднялись на заявлениях Еврокомиссии, в которых допускается переход на оплату поставок газа из РФ в рублях. Аутсайдерами стали депозитарные расписки Европейского медцентра (-4,1%), девелопера Эталон (-3,13%) и золотодобытчика Petropavlovsk (-1,8%).

Курс доллара к рублю во второй половине сессии скорректировался до 72,78, а евро опустился до 76,47 руб., вернувшись на уровни декабря 2021 года.

Ориентир для индекса Мосбиржи на предстоящие торги: коридор 2200–2400 пунктов. Прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB: диапазон 72-75 и 76–80 соответственно.