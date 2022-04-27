«Фридом Финанс»: Давление в логистических цепочках подстегивает инфляцию

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 25 апреля основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 0,57%, до 4296 пунктов, Dow Jones вырос на 0,7%, высокотехнологичный Nasdaq прибавил 1,29%. Лучшую динамику показали телекомы (+1,53%) и ИТ-компании (+1,44%). В аутсайдерах оказался сектор энергетики (-3,34%).

PS Business Parks (PSB: +11,8%) будет приобретена BX за $7,6 млрд денежными средствами. Вероятнее всего, сделка будет закрыта в третьем квартале. Ходят слухи, что Match Group (MTCH: +6,7%) может стать потенциальной целью поглощения для компании Meta (деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена по основаниям осуществления экстремистской деятельности). Twitter (TWTR: +5,7%) подтвердила заключение окончательного соглашения о продаже соцсети Илону Маску за $44 млрд.

Инвесторы обеспокоены новыми антиковидными ограничениями в Китае, которые могут ухудшить ситуацию с глобальными логистическими цепочками, а также усилить разгон инфляции и ужесточение монетарных условий. Карантин в ряде районов Поднебесной замедляет доставку грузов автотранспортом и увеличивает заторы в китайских портах. Как следствие, растут опасения того, что после снятия ограничений в Китае очереди в и без того весьма загруженных портах США значительно увеличатся, особенно на фоне сезонного усиления спроса. В такой ситуации политики будут вынуждены искать компромиссы, поскольку перебои в цепочках поставок способствуют сохранению высокой инфляции в течение длительного времени. Так, согласно опросу Национальной федерации независимого бизнеса, в текущих условиях около 40% малых предприятий США намерены повысить отпускные цены на 10% или более. Этот фактор в сочетании с ужесточением политики ФРС, обострением геополитической ситуации и ухудшением эпидемических условий в Китае провоцирует разговоры о рецессии.

Торги 26 апреля на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 потерял 0,81%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,15%, а японский Nikkei 225 вырос на 0,41%. EuroStoxx 50 с открытия сессии повышается на 0,6%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $101,6 за баррель. Золото торгуется по $1900,6 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4250–4340 пунктов.

Сегодня будут опубликованы следующие релизы:

данные о заказах товаров длительного пользования (прогноз: 1,1%, предыдущее значение: -2,1%); индекс потребительской уверенности (прогноз: 108,5, предыдущее значение: 107,2); данные о продажах домов на первичном рынке (прогноз: 765 тыс., предыдущее значение: 772 тыс.).

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на один пункт, до 44.

S&P 500 отскочил от уровня Фибоначчи. Свечная модель «молот» может сигнализировать о краткосрочном ослаблении сил «медведей», однако индикаторы RSI и MACD пока этого не подтверждают. Индекс широкого рынка может продолжить снижение до мартовских минимумов в случае сохранения осторожных настроений инвесторов. Ближайшая поддержка находится в диапазоне 4200–4250 пунктов. В случае пробоя этого уровня бенчмарк может продолжить коррекционное движение в рамках нисходящего канала.

Сегодня выйдет квартальный отчет Alphabet (GOOGL). Общерыночный прогноз предполагает повышение выручки корпорации на 23% г/г, до $68 млрд. Если фактический результат совпадет с ожидаемым его рост станет минимальным с третьего квартала 2020 года. Многие бенефициары пандемии уже отмечают нормализацию динамики финансовых показателей. Выручка Alphabet в 2022 году может расти на 17-18% г/г, тогда как в 2021-м она увеличилась на 41%. Соответствующие ожидания уже учтены в котировках GOOGL, поэтому не представляют риска. Основное внимание инвесторы обратят на доходы от он лайн-рекламы. Комментарии менеджмента Snap на прошлой неделе указали на то, что рынок онлайн-рекламы пережил резкое краткосрочное замедление в конце февраля, поэтому мы полагаем, что выручка Alphabet будет на уровне консенсуса, хотя в предыдущие кварталы ее рост заметно опережал ожидания. Динамика акций будет определяться заявлениями менеджмента по итогам публикации, в том числе в отношении влияния на бизнес макроэкономических факторов.