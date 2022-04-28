«Фридом Финанс»: Yandex может выйти в прибыль уже во 2-м квартале

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Рост фондового рынка продолжился. В лидерах оказались акции TCS (+21,56%). В аутсайдеры попали префы Мечела (-7,10%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 73, EUR/RUB опустилась на минимум за два года.

Yandex N.V. (+9,23%) опубликовал результаты за первый квартал 2022 года по US GAAP. Мы не отмечаем в отчетности резко негативных изменений финансовых показателей эмитента. Совокупные продажи увеличились на 45%, до 106 млрд руб. Рост доходов в сегменте транспорта и электронной коммерции составил 61%, эти направления генерируют уже почти половину совокупной выручки. Повышение операционных расходов опережающими темпами (на 61%) во многом носило разовый характер, что привело к сокращению EBITDA и убытку в разм ере 8,1 млрд руб. Чистая денежная позиция компании составила 88 млрд руб., около половины средств находится в России. Доля на поисковом рынке уже достигла 61%, но она значительно расширится на фоне ухода Google из-за запрета монетизации рекламы. Также отмечаем большой потенциал роста в сегменте электронной торговли из-за сложностей с заказами в зарубежных интернет-магазинах. Обращает на себя внимание и позитивная динамика выручки в сегменте медиа (+67%). С уходом иностранных компаний у эмитента появляется возмо жность увеличить долю рынка. Как следствие, мы не исключаем инвестиций Yandex в медианаправление. Компания может вернуться к прибыли уже во втором квартале и нарастить выручку на 50–60% г/г.

Техническая картина пока не указывает на перелом нисходящего тренда, но такой сигнал может появиться при росте котировок выше 2000 руб. На это с учетом высокой волатильности рынка может потребоваться несколько дней.

Ожидаем смешанную динамику. На локальном рынке в фокусе операционные результаты O’Key и компании Мать и дитя. VK может представить отчетность по МСФО. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 72,5–73,5. Ориентир для индекса Мосбиржи: 2400–2500 пунктов.





