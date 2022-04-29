«Фридом Финанс»: ВВП снижается впервые с начала пандемии

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 28 апреля основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 2,47%, до 4288 пунктов, Dow Jones прибавил 1,85%, высокотехнологичный Nasdaq отскочил на 3,06%. Все 11 секторов индекса закрылись на положительной территории. Лучше прочих выглядели ИТ-компании (+4,04%), телекомы (+3,88%) и представители энергетической отрасли (+3,13%).

Meta (FB: +17,6%; деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена по основаниям осуществления экстремистской деятельности) отчиталась о выручке за I квартал и представила прогноз на новый отчетный период хуже ожиданий. С начала года акции потеряли 50%. Несмотря на обеспокоенность конкуренцией с TikTok, менеджмент подчеркнул позитивную динамику вовлеченности аудитории и снижение операционных расходов. Кроме того, в III квартале ожидается ускорение темпов роста выручки. Результаты Qualcomm (QCOM: +9,7%) за I квартал превзошли консенсус, несмотря на некоторую слабость показателей в Китае. В сотрудничестве с Samsung и Android компания активно наращивает долю контента в телефонах, ожидая повышения на 50% в 2022 году. Eli Lilly (LLY: +4,3%) отчиталась за I квартал ростом выручки и прибыли, а также выпустила результаты исследования препарата от ожирения SURMOUNT-1 (Тирцепатид): при самой высокой дозе пациенты теряли до 23% массы тела. Рынок лечения ожирения составляет $5 млрд, и препарат выглядит конкурентоспособным.

28 апреля вышли негативные данные о снижении реального ВВП в США, составившем 1,4% кв/кв при ожиданиях роста на 1,1%. Тем самым зафиксировано первое падение ВВП начиная с введения локдауна во II квартале 2020 года. Согласно предварительной оценке, опубликованной Бюро экономического анализа, в IV квартале 2021-го экономика США расширилась на 6,9%. Свежие данные сигнализируют о, по всей видимости, завышенном прогнозе экономического роста от МВФ. Ранее в апреле эта международная организация уже опубликовала пересмотренные ожидания роста глобальной и а мериканской экономики, понизив оценки с 4,2% до 3,6% и с 4,0% до 3,7% соответственно. Данные прогнозы служат ориентиром для широкого круга экономических агентов, в том числе банков и инвестиционных компаний. Соответственно, завышение прогнозных данных искажает оценки реальной стоимости активов, многие из которых напрямую коррелируют с ростом экономики. Падение производственных возможностей уже зафиксировано в сырьевом секторе, поэтому возникают дополнительные риски, связанные с возможной рецессией в США.

Опубликованная сегодня статистика основана на первоначальных данных, которые подлежат дальнейшему пересмотру агентством-источником. Обновленная оценка ВВП за I квартал будет представлена 26 мая 2022 года.

Доходности двух- и 10-летних трежерис выросли на 3 б.п. и 2 б.п., до 2,64% и 2,86% соответственно. Показатель для 30-летних бумаг сократился на один пункт, до 2,90%.

Торги на Токийской фондовой бирже сегодня закрыты по случаю национального праздника. По итогам сессии 28 апреля китайский CSI 300 прибавил 2,43%, гонконгский Hang Seng вырос на 4,01%. EuroStoxx 50 с открытия сессии корректируется на 0,80%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $107,6 за баррель. Золото торгуется по $1888 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4300–4350 пунктов.

Сегодня публикации важной макростатистики не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на 2 пункта, до 43.

После пробоя линии поддержки на уровне 4200 пунктов S&P 500 продолжил тестировать минимумы марта. RSI, приблизившийся к зоне перекупленности, и сигналы MACD подтверждают силу «медвежьей» тенденции. На фоне сильной отчетности крупных игроков и особенно в ожидании релизов компаний технологического сектора индекс широкого рынка может вернуться в зеленую зону, поднявшись к 50-дневной скользящей средней, расположенной на отметке 4380 пунктов.

Сегодня отчетность за первый квартал представит одна из крупнейших интегрированных нефтегазовых компаний Chevron (CVX). Мы ожидаем сильных результатов благодаря повышению цен на нефть, газ и нефтепродукты. Ожидается, что выручка Chevron вырастет на 60% г/г и 6,3% кв/кв, достигнув $51 млрд, а скорректированная чистая прибыль на акцию поднимется на 280% г/г и 33,6% кв/кв, до $3,42. Чистый долг может сократиться на $1 млрд. Интерес для инвесторов будут представлять оценки потерь и объем списания активов в связи с военными действиями в Украине, а также потери казахстанского СП «Тенгизшевройл», понесенные в результате аварии на экспортном терминале Каспийской трубопроводной компании. На наш взгляд, акции Chevron торгуются выше справедливой стоимости, поэтому позитивную отчетность можно использовать для фиксации прибыли.