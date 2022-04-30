«Фридом Финанс»: Биржевые площадки отреагировали ростом на решение Банка России

Аналитики «Фридом Финанс»:

29 апреля на российском фондовом рынке уверенно доминировали покупатели. К концу дня индекс Мосбиржи вырос на 2,55%, РТС прибавил 4,7%.

Событием дня стало решение Банка России по поводу изменения процентной ставки. Регулятор ожидаемо снизил ее, однако более значительно по сравнению с консенсусом, предполагавшим корректировку на 2 п.п., до 15%. В реальности ставка была понижена сразу на 3 п.п., до 14%. Регулятор объяснил такой шаг замедлением темпов недельной инфляции в апреле и ослаблением внешних рисков. Рынки облигаций и акций отреагировали на решение ЦБ ростом.

Российский рубль продолжил укрепление. Скорее всего, валютный рынок воспринял решение ЦБ РФ как сигнал о предстоящих улучшениях в реальном секторе экономики: пары USD/RUB и EUR/RUB к вечеру снижаются до 70,7 и 74,4 соответственно.

Brent к вечеру пятницы прибавляет 2,42%, торгуясь по $109,87 за баррель. По всей видимости, трейдеры отыгрывают новость о том, что Россия в апреле сократила нефтедобычу на 9%.

Вслед за повышением цен на черное золото активно растут сильно недооцененные акции ЛУКОЙЛа, прибавляя 7,2%. Активно повышаются котировки строительной группы «Самолет» (+6,6%). В числе аутсайдеров на растущем рынке оказались депозитарные расписки холдинга TCS (-3%) из-за неопределенности, связанной с продажей доли Олега Тинькова в капитале компании. В заметном минусе торгуются также акции Банка «Санкт-Петербург» (-2,4%) и депозитарные расписки группы VK (-2,2%). Снижение бумаг интернет-холдинга объясняется, по всей видимости, слабой отчетностью, выпущенной 28 апреля.

Ожидаем, что в течение первой сессии после праздников индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2400–2550 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: диапазоны 70–74 и 74–77 соответственно.