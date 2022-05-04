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Альфа-Банк выплатил купон в рублях по еврооблигациям-2031

Альфа-Банк выплатил купон в рублях по субординированным еврооблигациям на сумму $350 млн с погашением в 2031 году, выпущенным компанией Alfa Bond Issuance PLC Ireland. Cтавка купона составляет 5.50% годовых.

При этом банк руководствовался рекомендациями Минфина России и Банка России.

Купон резидентам РФ, чьи права учитываются в российской учетной системе, был выплачен в рублях через Национальный расчетный депозитарий РФ. Этот порядок установлен указом Президента РФ. На текущий момент Альфа-Банк в полном объеме выплатил свои обязательства по выплате купона перед российскими держателей облигаций.

Выплата купона нерезидентам РФ, чьи права учитываются иностранной учетной системой, временно невозможна из-за санкций. Это никак не связано с достаточностью капитала банка. Альфа-Банк по-прежнему обладает всеми ресурсами для обслуживания долга и продолжает начислять проценты по еврооблигациям. Банк обратился в регулирующие органы Великобритании и США за получением специальных лицензий. Как только это станет технически возможно, банк выплатит оставшуюся сумму купона зарубежным инвесторам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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