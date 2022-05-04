Комментарии

Альфа-Банк информирует о ситуации с выплатой купона по бессрочным еврооблигациям

Альфа-Банк информирует о ситуации с выплатой очередного купона по бессрочным субординированным еврооблигациям, выпущенным компанией Alfa Bond Issuance PLC Ireland. Сумма выпуска составляет 500 млн долларов США, ставка — 6,95% годовых.

В марте-апреле 2022 г. Великобритания и США ввели санкции в отношении российских компаний и частных лиц, включая Альфа-Банк. Это означает, что выплата процентов по еврооблигациям в прежнем режиме пока технически невозможна. При этом Альфа-Банк обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своего долга. Сбой в работе международной платёжной инфраструктуры никак не связан с достаточностью капитала банка — она по-прежнему находится на должном уровне.

Альфа-Банк подтверждает свою готовность исполнять обязательства по облигациям в полном объёме и продолжает начислять проценты по займу.

Сразу после введения санкций банк незамедлительно обратился в регулирующие органы Великобритании и США за получением специальных лицензий, позволяющих осуществлять выплаты купонного дохода по еврооблигациям. На данный момент банк не получил ответов на эти запросы.

По мере получения новых сведений Альфа-Банк будет информировать держателей облигаций о развитии ситуации и предпринимать все возможные усилия для скорейшего возобновления платежей.

Держатели облигаций также могут от своего имени обратиться за комментариями в компетентные органы: Office of Financial Sanctions Implementation (Великобритания) и Office of Foreign Assets Control (США).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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