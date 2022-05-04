«Фридом Финанс»: В центре внимания ставка ФРС

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 3 мая основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 0,48%, до 4175 пунктов, Dow Jones прибавил 0,20%, Nasdaq вырос на 0,22%. Хуже рынка выглядели производители циклических потребительских товаров (-0,29%). В лидеры роста вышли энергетический (+2,87%) и финансовый сектора, а также отрасль недвижимости (+1,25%).

Инвестор-активист Elliott Investment Management призвал Western Digital Corporation (WDC: +14,47%) отделить или продать свой бизнес по производству флэш-памяти. Livent Corporation (LTHM: +2,57%) отчиталась за квартал чистой прибылью в объеме $53,2 млн после убытка в размере $0,8 млн, сгенерированного годом ранее. Финансовый директор Hilton Worldwide Holdings Inc (HLT: -4,15%) прогнозирует восстановление EBITDA компании к допандемийного уровня в этом году.

Большинство участников рынка ожидает, что по итогам завершающегося в эту среду, 4 мая, заседания ФРС впервые с 2000 года повысит ставку на 50 базисных пунктов, а также раскроет свои планы по сокращению баланса. В комментариях главы регулятора Джерома Пауэлла могут содержаться намеки в отношении дальнейшего курса монетарной политики, однако деталей насчет сроков и интенсивности повышения ставок, скорее всего, раскрыты не будут. Инвесторам важно понять, настроены ли монетарные власти на активное повышений ставки (на 75 б.п.) на ближайших заседаниях. В любом случае дальнейшие изменения на рынке ставок будут способствовать ослаблению интереса инвесторов к рисковым активам. Мы ожидаем, что председатель ФРС в своих комментариях по итогам заседания сделает акцент на том, что темпы роста экономики США позволяют ужесточать денежно-кредитную политику более плавно. Подобная риторика может позитивно отразиться на рынке акций в предстоящие сессии.

Долговой рынок не ждет сюрпризов от ФРС. Доходность 10-летних трежерис со вчерашних торгов опустилась на 2 б.п., до 2,97%, у двухлетних бумаг она составляет 2,76%, у 30-летних — 3,00%.

Индекс Hang Seng снижается 1,10%, EuroStoxx 50 опустился на 0,11%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $106,13 за баррель. Золото торгуется по $1865,70 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4170–4220 пунктов.

Сегодня публикации важной макростатистики не запланировано.

Индекс настроений рынка от Freedom Finance опустился на 1 пункт, до 40.

S&P 500 остается у поддержки 4100 пунктов. Индикатор RSI находится вблизи зоны перепроданности, а MACD опустился до минимумов месяца, что может сигнализировать о продолжении роста в ближайшую торговую сессию.

Barrick Gold (GOLD) отчитается за первый квартал до открытия основной сессии 4 мая. После знакового слияния с Randgold в 2019 году ведущий канадский золотодобытчик увеличил ресурсную базу, заняв третье в мире место по этому показателю. Месторождения компании расположены в основном на североамериканском и южноамериканском континентах. В последние годы золотодобытчик диверсифицирует бизнес за счет увеличения объемов добычи меди. Консенсус предполагает снижение EPS Barrick Gold за первый квартал с прошлогодних $)35 до $0,27. Показатель по итогам текущего и следу ющего года среднерыночные ожидания закладывают на уровне $1. Несмотря на прогнозируемое сокращение добычи, снижения выручки не ожидается. Наиболее вероятно, что, благодаря достижению золотом уровней $1900-2100 за унцию в начале года при среднем за 2020-2021-й уровне цен $1800 и $1771, в квартальном отчете Barrick Gold будет зафиксировано улучшение рентабельности. Благоприятная конъюнктура позволит компании направить избыточную прибыль на ремонт техники и исследовательские работы.