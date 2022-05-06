«Открытие»: Российские акции отреагировали на снижение рисков блокировки энергетических поставок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон негативный перед стартом торгов в России. Однако для российских акций ситуация складывается достаточно позитивно. Нефть продолжает дорожать, риски блокировки энергетического экспорта из РФ немного снизились. Беспокоят заявления из Китая, где собираются продолжать политику нулевой терпимости COVID-19, но также обещают меры поддержки для бизнеса. Можно предполагать рост в российском секторе нефти и газа, а также металлах и добыче. Рубль будет относительно стабильным, или даже вновь укрепиться благодаря дорогой нефти и низкому спросу на валюту.

Российские акции отреагировали на снижение рисков блокировки энергетических поставок

Российские акции показали рост на минимальных объёмах с 2011 года. 31 индексных бумаги подорожали, 2 отметились нейтральной динамикой и 10 снизились в цене. Внешний фон был относительно спокойным. Япония пока не намерена отказываться от российской нефти, как и Европа от российского газа. Рубль приостановил своё стремительное укрепление, что также оказало поддержку рублёвому индексу МосБиржи.

По итогам торгов 5 мая индекс МосБиржи - 2404,80 п. (+1,33%), а индекс РТС - 1119,92 п. (+0,52%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 17,342 млрд рублей по сравнению с 25,945 млрд рублей днём ранее.

2 отраслевых индекса снизились и 8 показали рост. Потери были в транспорте (-0,76%) и строительных компаниях (-0,75%).

Сектор телекоммуникаций повысился на 2,01%, став лидером дня. Основную роль сыграли бумаги МТС. Отметим, что в текущем году мобильные операторы получили отсрочки по реализации «Закона Яровой», а также смогли упорядочить тарифы с возможностью повышения цен за свои услуги.

Сектор нефти и газа поднялся на 0,8%. Лидерами в его составе были бумаги «ЛУКОЙЛ», «Газпром» и «Сургутнефтегаз». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сейчас у ЕС отсутствуют какие-либо планы отказа от российского газа. «Газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии. Закрытие российского газового крана в настоящий момент не обсуждается», - сказал Боррель. Также позитивной новостью для нефтегазового сектора стали новости из Японии, где министр экономики, торговли и промышленности Коити Хаигуда заявил, что страна пока не намерена отказываться от российских поставок. Обсуждение эмбарго российской нефти в Европе пока буксует и ряд стран требует исключений. Вероятно, что сохранятся трубопроводные поставки, так как альтернатив для потребителей нет.

Ряд компаний обратился за сохранением листинга на зарубежных биржах. В частности, об этом просит Минфин «Магнит», «НОВАТЭК» и N+Group. Листинг в США и Лондоне прекратят «ЛУКОЙЛ», «Интер РАО» и «Мосэнерго». «Аэрофлот» приостановил публикацию финансовой отчётности за I квартал, а также планирует расторгнуть депозитарное соглашение о допуске к торгам своих ГДР на бирже во Франкфурте.

Рубль в первой половине дня обновил очередные максимумы со времён до пандемии. Доллар слабел до 65,31, а евро до 69,72. Объёмы уменьшились по сравнению с предыдущим днём, хотя момент укрепления сопровождался активной торговлей. Продолжаем говорить о том, что предложение валюты со стороны экспортёров не находит достаточного спроса. Тем не менее, по итогам дня доллар смог укрепиться на 1,06% до 67,0 рублей, а евро ослаб на 0,42% до 70,15.

Доллар возобновил своё укрепление на фоне роста доходностей по казначейским обязательствам США. Возможно, что повышение ставки ФРС и риторика председателя Джерома Пауэлла не были чрезвычайно агрессивными, но ужесточение денежной политики происходит более быстрыми темпами, чем у других регуляторов. В частности, британский фунт стерлингов заметно ослаб после того, как Банк Англии повысил ставку лишь на 25 базисных пункта. Впрочем, заметим, что 3 из 9 членов монетарного комитета всё же хотели повышение на 50 базисных пункта. Банк Англии также не исключает периода двухзначной инфляции и наступления рецессии уже в будущем году.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY - 103,58 (+0,96%),

EUR-USD - $1,0541 (-0,77%),

GBP-USD - $1,2357 (-2,16%),

USD-JPY - 130,21 (+0,88%).

Компании электронной коммерции в США отмечают возвращение потребителей в офлайн-магазины

Позитивная реакция на относительно мягкие заявления ФРС оказалась недолгой. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам подскочила на 14 базисных пункта выше 3,05%. Если оценивать заявления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, то на ближайших заседаниях ставка может быть повышена дважды по 50 базисных пункта, а затем несколько раз по 25 базисных пункта. То есть к концу года она может достигнуть 3% и выше. Естественно, что на рост доходности казначейских обязательств наиболее негативно отреагировал индекс NASDAQ. Компании роста в условиях повышения стоимости кредита могут оказаться в наиболее уязвимой позиции. Поэтому бумаги Apple провалились на 5,57%, Amazon на 7,56%, а Alphabet на 4,76%.

Статистика дня оказалась весьма красноречивой. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе до 200 тыс. с 181 тыс. неделей ранее. Продуктивность в США упала в I квартале на 7,5%, а вот стоимость оплаты труда выросла на 11,6%.

Не обошлось и без позитивных историй. Booking Holdings (+3,26%) отчиталась о прибыли $3,9 на акцию при ожиданиях $0,9. Компания сообщила о рекордном объёме бронирования в I квартале, а также ожидает сильный летний туристический сезон. Бумаги Twitter выросли на 2,65%, реагируя на информацию о том, что Илон Маск станет главным исполнительным директором компании после завершения процесса её покупки.

Одним из источников пессимизма дня были бумаги электронной коммерции. В частности, Etsy (-16,83%), Shopify (-14,91%) и eBay (-11,72%) выдали слабый прогноз на II квартал, поскольку потребители стали возвращаться к старым привычкам личного посещения магазинов вместо онлайн покупок.

Все 11 секторов S&P 500 оказались в минусе. Самые большие потери показали коммуникации (-4,09%), информационные технологии (-4,93%) и цикличные товары (-5,81%).

По итогам дня:

DJIA - 32997,97 п. (-3,12%),

S&P 500 - 4146,87 п. (-3,57%),

NASDAQ - 12317,69 п. (-4,99%).

Слабая иена защищает японские акции

Пример США и очередные ужесточения карантина в Китае привели к существенному падению азиатских рынков. Впрочем, японский рынок спасла иена, которая ослабла до 130,7 за доллар, а также ожидания её дальнейшего ослабления.

Власти КНР вновь подтвердил свою приверженность политики нулевой терпимости к вопросу распространения COVID-19. «Китай будет бороться с любыми заявлениями и действиями, которые вносят сомнения, или отрицания в действия относительно политики в отношении COVID-19», - сообщает официальное телевидение. В Политбюро считают, что послабления в этой сфере приведут к резкому росту заболеваемости, поэтому Китай продолжит свои изыскания в сфере защиты от мутаций вируса и будет избегать одноплановых решений. Экономические вопросы почти не затрагивались на прошедшем совещании. Впрочем, телевидение также сообщает, что правительство намерено в ближайшее время осуществить меры поддержки малого и среднего бизнеса для стабилизации занятости. На этом фоне сектор потребления упал более чем на 3%, недвижимость более чем на 4%, а бумаги туристического сектора потеряли более 6%. Столь же значимый разгром был в акциях технологичных компаний в Гонконге, но это уже в большей степени можно отнести на счёт влияния динамики американского рынка.

Японские акции пытались расти. Иена ослабла до 130,7 за доллар. Инфляция в Токио достигла 2,5% в апреле по сравнению с 1,3% в марте. Базовый индекс потребительских цен ускорил рост до 1,9% с 0,8% в марте. Повышались бумаги банков и сырьевых компаний. Сектор нефтеразведки поднялся более чем на 5%. Акции Toyota подскочили почти на 2%, реагируя на слабость национальной валюты. Напротив, акции инвестора в технологичные бизнесы SoftBank Group провалились на 2,4%. Акции производителя косметики Shiseido теряли 7,7%.

По состоянию на 9:05 мск:

NIKKEI 225 - 26963,21 п. (+0,54%),

Hang Seng - 20044,88 п. (-3,60%),

Shanghai Composite - 3011,94 п. (-1,82%).

ОПЕК+ игнорирует запросы на агрессивное увеличение добычи

Нефть продолжила дорожать. Накануне ОПЕК+ повысила план восстановления производства на 432 тыс. бар. в июне, что вызвало крайнее неудовольствие в Европе и США. Власти потребляющих нефть стран полагают, что производители должны увеличить добычу, дабы снизить инфляционное давление. В США юридический комитет сената одобрил законопроект NOPEC, который предусматривает возможность для американской прокуратуры привлекать к ответственности участников нефтяного альянса к ответственности за нарушение американского антимонопольного законодательства. Впрочем, против этого закона выступают сами американские нефтяники. Законопроект ещё должен пройти процедуру голосования в сенате и палате представителей, а также получить подпись президента.

Накануне котировки нефти резко взлетели на сообщениях, что уже осенью США вернуться к пополнению стратегических запасов. Предполагается, что на первом этапе будет закуплено 60 млн бар. Собственно говоря, само решение распродавать стратегические запасы вызвало волну критики, так как является пассивным и довольно рискованным мероприятием.

По состоянию на 9:05 мск:

Brent - $111,46 (+0,50%),

WTI - $108,78 (+0,48%),

Алюминий - $2916 (+0,00%),

Золото - $1875 (-0,04%),

Медь - $9453,45 (-0,08%),

Палладий - $2176 (-0,06%).



