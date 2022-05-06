«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи проведет пятничные торги в диапазоне 2250,00–2450 пунктов

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 6 мая индекс Мосбиржи упал на 1,17%, до 2376,59 пункта, РТС опустился на 0,04%, достигнув 1119,52 пункта, индекс голубых фишек снизился на 1,30%. В лидеры роста вырвались Qiwi (+3,68%), Фосагро (+2,40%) и Globaltrans (+2,63%).

Котировки Фосагро растут на новости о том, что 5 мая производители удобрений направили в Минфин РФ письмо с просьбой о временном снижении ставки НДС с 20% до 10%. Инвесторы рассчитывают, что правительство пойдет навстречу компаниям сектора, на фоне чего возможно улучшение их финансовых показателей.

В аутсайдерах оказались акции Petropavlovsk (-3,24%), Яндекса (-2,95%) и Сбербанка (-1,88%). Котировки золотодобытчика продолжают снижение на фоне сложностей, с которыми компания столкнулась вследствие ограничений. Неделей ранее эмитент оповестил держателей своих бондов о «событии дефолта» из-за проблем с выплатами Газпромбанку. Бумаги Сбербанка дешевеют на фоне ожидания шестого пакета ограничительных мер: возможно отключение банка от системы SWIFT.

Под влиянием внешних факторов котировки Brent выросли на 2,12%, до $113,25 за баррель. Пока новый пакет ограничительных мер не согласован, но нефтяные цены уже закладывают возможность его введения. Если ближайшие два-три дня Еврокомиссия не примет окончательного решения, то уже на следующей неделе его будут обсуждать на уровне министров иностранных дел европейских стран. По нашему мнению, чиновники настроены решительно, поэтому мы считаем, что уже на следующей неделе котировки Brent достигнут отметки $120 за баррель. Сегодняшние торги, на наш взгляд, актив завершит в коридоре $115–117 за бочку.

Пара USD/RUB опустилась на 0,55%, до 66,62. EUR/RUB, напротив, укрепляется на 6,59%, до 70,21. Перед длинными праздничными выходными в России трейдеры будут фиксировать прибыль от валютных операций на бирже, проведенных в течение текущей недели. Если сегодня в торги не вмешаются экспортеры, то укрепление рубля маловероятно. На наш взгляд, текущую сессию нацвалюта проведет в диапазоне 65,65–70,00 в паре с долларом, в паре с евро — 70,00–73,50.

Ориентир для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2250,00–2450 пунктов, для РТС — коридор 1060–1200 пунктов.