«Фридом Финанс»: Господствуют медвежьи настроения

Аналитики «Фридом Финанс»:

В пятницу, 6 мая, динамика российского фондового рынка была разнонаправленной, а к последнему часу торгов преимущество получили «медведи». Рублевый индекс Мосбиржи опустился на 0,6%, а номинированный в долларах РТС просел на 2,6%.

В лидеры роста без новостей вышли акции ОГК-2 (+4,2%), на ожиданиях старта обратного выкупа к ним присоединились бумаги QIWI (+3,8%), дорожали также акции Фосагро (+3,6%). Среди аутсайдеров оказались TCS (-6%), HeadHunter.ru (-3,8%) и Petropavlovsk (-3,7%).

Геополитический фон для российского рынка остается неблагоприятным. Внешняя конъюнктура также не располагает к позитиву: фондовые индексы США с открытия плавно идут вниз, видимо, на ожиданиях сокращения баланса ФРС.

Brent продолжает отыгрывать ростом ожидания эмбарго Евросоюза на поставки углеводородного сырья из РФ. На сегодняшних торгах нефть североморского сорта подорожала на 2,06%, до $113,13 за баррель.

Пары USD/RUB и EUR/RUB к концу текущей сессии укрепились более чем на 2 руб. — до 69,17 и 72,74 соответственно. Ориентир по этим инструментам на начало следующей укороченной торговой недели: 67-70 и 70–74. Прогноз для индекса Мосбиржи на торги 11 мая: диапазон 2350–2450 пунктов.