«Фридом Финанс»: На фондовый рынок в среду влияли противоречивые события

Аналитики «Фридом Финанс»:

В среду, 11 мая, торги на российском фондовом рынке с утра открылись ростом, но к вечеру бенчмарки демонстрировали смешанную динамику: индекс Мосбиржи снизился на 0,74%, а валютный РТС, напротив, прибавил 2,3%.

На российский фондовый рынок в среду влияли разнонаправленные факторы. С одной стороны, инвесторы обеспокоены локдаунами в крупных городах Китая из-за новой вспышки коронавирусной инфекции, с другой — новость о замедлении инфляции в США в апреле вывела американские фондовые площадки в небольшой плюс, что отчасти позволило смягчить падение в российских акциях.

Лидерами роста стали бумаги ОГК-2 (+6,9%). Также значительно подорожали акции Фосагро (+5,7%), вероятно, на фоне ожиданий повышения цен на минеральные удобрения и вследствие поданной компанией заявки на продление листинга своих бумаг на зарубежных биржах. Кроме того, неплохо выросли в цене депозитарные расписки HeadHunter (+3,1%). Аутсайдерами стали бумаги холдинга EMC (-8,1%), а также En+ (-3,8%) и Полюса (-3,04%).

Котировки Brent в Лондоне демонстрировала мощный рост, прибавляя к вечеру 4,97% и достигая $107,55 за баррель после сообщений представителей нидерландского порта Роттердам о сокращении поставок нефти из России.

Рубль укрепляется вслед за растущей нефтью. К концу сессии пары USD/RUB и EUR/RUB торгуются по 66,98 и 70,45 соответственно.

Ориентир для индекса Мосбиржи на 12 мая: коридор 2350–2450 пунктов. Прогнозы для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 66–70 и 70–74 соответственно.