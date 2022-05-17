«Фридом Финанс»: COVID-19 продолжает влиять на мировую экономику

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торговую сессию 13 мая основные американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 2,39%, до 4024 пунктов, Nasdaq вырос на 3,82%, Dow Jones прибавил 1,47%. Все сектора S&P500 продемонстрировали положительную динамику. Лучше рынка выглядели производители циклических потребительских товаров (+4,1%) и ИТ-компании (+3,45%).

Duolingo (DUOL: +34%) продемонстрировала в первом квартале EBITDA, чистую прибыль и выручку лучше прогнозов, зафиксировав уверенную динамику DAU, MAU и числа платных пользователей. Дальнейшие ориентиры в отношении EBITDA и выручки повышены. Генеральный директор криптобиржи FTX сообщил, что в его собственности находится 7,6% Robinhood (HOOD: +24,9%), однако получить контроль над компанией FTX не планирует. Илон Маск приостановил сделку поглощения Twitter (TWTR: -9,7%) в ожидании расследования по поводу количества бот-аккаунтов, однако об отказе от покупки речь не идет.

S&P 500 завершил неделю снижением шестой раз подряд, чего не случалось с 2011 года. Причина сохранения «медвежьих» настроений — ужесточение денежно-кредитной политики ведущих центробанков мира. Хотя на прошлой неделе появились признаки того, что инфляция достигла пика, она остается на достаточно высоком уровне, не давая повода для смягчения ДКП. Дополнительный фактор давления — сохранение коронавирусных ограничений в Китае, из-за которых корпорации дают более пессимистичные прогнозы и осторожные комментарии. При этом есть и поводы для позитива: власти КНР рассчитывают купировать текущую волну эпидемии к 20 мая. В Шанхае она уже взята под контроль: в 15 из 16 районов за пределами карантинных зон распространение инфекции прекратилось. Предприятия Шанхая, включая торговые центры, универмаги и супермаркеты, постепенно открываются, частично возобновились работа транспорта. Власти города планируют его возвращение к нормальному режиму функционирования середине-концу июня. В то же время в Пекине карантинные меры были ужесточены. Скорее всего, до полного снятия локдауна в КНР давление на мировые цепочки поставок сохранится.

Рынки АТР завершили торги 16 мая разнонаправленно. Японский Nikkei упал на 3,33%, китайский CSI 300 потерял 0,8%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,26%. EuroStoxx 50 с открытия торгов опускается на 0,53%. Фьючерс на нефть марки Brent снижается до $110 за баррель. Золото торгуется у отметки $1802 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3980–4050 пунктов.

Публикации значимой макростатистики не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился на 1 пункт до 34.

На прошлой неделе S&P 500 протестировал поддержку вблизи 3860 пунктов, после чего резко отскочил в зону сопротивления 4000–4060 пунктов. Следующее сопротивление для индекса широкого рынка располагается на отметке 4150. RSI и MACD поддерживают возможность краткосрочного усиления позиций «быков». При этом среднесрочный тренд остается нисходящим, ближайшей поддержкой для S&P 500 служит уровень 3860 пунктов.

Walmart (WMT) отчитается за первый квартал 17 мая. Консенсус FactSet закладывает выручку ретейлера на уровне $138,9 млрд (+0,4%) г/г, EPS — на отметке $1,48 (-13,4% г/г). Предыдущий отчет Walmart был позитивным по многим параметрам. Однако в аутсайдерах оказался сегмент электронной коммерции. Покупатели все чаще отдают предпочтение офлайн-шопингу, поэтому, скорее всего, тенденция к замедлению развития онлайн-продаж сохранится. Это предположение подтверждается уже вышедшим отчетом Amazon. Как и другие представители ретейла, Walmart, вероятно, вынужден повышать расходы н а транспорт и заработную плату. Не исключено, что спрос от некоторых высокомаржинальных товаров, таких как мебель и одежда, сместился в сторону товаров первой необходимости. Инвесторы рассчитывали, что рентабельность Walmart в ближайшее время начнет возвращаться к максимумам 2013 года. Но на этот процесс может потребоваться больше времени, поскольку прибыль остается под давлением в связи с замедлением роста спроса и увеличением инвестиционных расходов.

Deere & Co. (DE) отчитается за второй фискальный квартал 20 мая. Доля сельхозтехники в выручке компании составляет 65%, доля строительной техники — 26%, доля лизинга — 9%. За последние пять лет CAGR выручки и EPS составил 10,5% и 31,6% соответственно. В последние два года прибыль Deere на акцию выходила выше ожиданий. Высокие темпы роста и сильные финансовые результаты привели к тому, что акции компании с $120 в марте 2020-го подорожали до $430 в том же месяце 2022 года. Трансформация агропромышленного сектора будет способствовать дальнейшему улучшению финансовы х показателей Deere. Рост цен на зерновые культуры стимулирует увеличение их производства по всему миру. Продовольственный дефицит, который был спровоцирован конфликтом в Украине, потребует новых инструментов оптимизации сбора урожая.