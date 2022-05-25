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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 мая: 3 399,8101 руб/1 г золота и 40,4500/1 г серебра

ЦБ РФ с 25 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 399,8101 руб.
  • 1 грамм серебра - 40,4500 руб.
  • 1 грамм платины - 1 774,8199 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 670,5200 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 32,8101 р. (0,96%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7800 р. (1,89%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,7700 р. (1,21%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 79,8699 р. (2,13%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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