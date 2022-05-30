«Фридом Финанс»: Рубль продолжает слабеть

Аналитики «Фридом Финанс»:

В пятницу, 27 мая, российские бенчмарки демонстрировали разнонаправленную динамику: индекс Мосбиржи к вечеру подрос на 0,2%, РТС снова обвалился, потеряв внушительные 3,48%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе проведенной сегодня пресс-конференции упомянул о «переукреплении рубля» и о развивающемся кризисе спроса в российской экономике, который может привести к срыву в «дефляционную спираль». Финансовые рынки отреагировали на это заявление достаточно сдержанно, поскольку совсем недавно главной опасностью для российской экономики была инфляция, а не дефляция.

Рубль продолжает обесцениваться. К концу торгового дня пары USD/RUB и EUR/RUB поднялись до 67,13 и 69,99 соответственно.

Котировки Brent уже несколько дней движутся в боковике, к вечеру пятницы теряя 0,02% и торгуясь по $114,5 за баррель. Министры энергетики и климата стран G7 в пятницу обратились к ОПЕК с просьбой увеличить добычу нефти, однако реакция картеля пока неизвестна.

Золото в пятницу подорожало на 0,4%, до $1854,96 за тройскую унцию, на фоне небольшого ослабления доллара к другим мировым резервным валютам.

На отечественном рынке долевого капитала сегодня лидерами роста оказались привилегированные акции Башнефти (+13,7%), энергокомпании ОГК-2 (+8,8%) и Новороссийского морского торгового порта (+6,33%). Лидерами снижения стали депозитарные расписки Ozon (-3,2%) после публикации неоднозначной финансовой отчетности за 1-й квартал 2022 года: несмотря на рост выручки на 90% г/г, компания вновь сгенерировала отрицательные EBITDA и чистую прибыль. Также хуже широкого рынка выглядели акции Аэрофлота (-2,6%) и Магнита (-2,3%).

Полагаем, что 30 мая индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2400–2550 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 66–68 и 69–71 соответственно.