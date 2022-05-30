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«Открытие»: На этой неделе рубль может укрепиться до 62 за доллар

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

Валютный рынок неожиданно сильно отреагировал на анонс внеочередного заседания Совета директоров Банка России и последующее снижение ключевой ставки с 14% до 11%: курс доллара вырос за 2 дня с 56 до 66 руб. за доллар. Это произошло несмотря на то, что доходность трёхмесячных свопов на ключевую ставку в начале недели составляла около 11,5% – то есть рынок в целом закладывался на снижение ставки до 10% на горизонте трех месяцев.

Учитывая резкий рост объема торгов на Мосбирже по операциям с долларами – в среду и четверг было продано в 2,5 раза больше валюты, чем в аналогичные дни неделей ранее – происходящее я связываю с отложенным спросом на валюту. Игроки на рынке давно были готовы приобрести валюту, но ждали наиболее интересного курса для входа в позицию.

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На этой неделе укрепление рубля должно возобновиться под влиянием сальдо торгового баланса. Цены на нефть и газ остаются высокими, как и экспортная выручка, резкий отскок импорта в текущих условиях выглядит маловероятным. Доходность в рубле все равно остается очень высокой, чтобы обусловить резкое и устойчивое изменение капитальных потоков – дифференциал между внутренними и внешними ставками сохраняется значительным и перекрывает девальвационные риски. Торги на бирже юанем – одна их альтернатив сбережений в рублях – хоть и обновили максимумы, достигнув 33 млрд руб., по прежнему в 10 раз меньше суммарных оборотов  по торговле долларом и евро. Волатильность прогнозов на неделю вперед, безусловно, очень высока, но его повторное укрепление до уровней 62 руб./долл. вполне вероятно.

При этом едва ли рынок сможет превзойти достигнутые ранее минимумы по курсу евро и доллара США, поскольку сейчас очевидно, что Банк России готов пойти на последующее снижение ключевой ставки – динамика инфляции и инфляционных ожиданий допускают такую возможность. Инфляция за прошедшие 4 недели замедлилась до 0,36% за период и примерно соответствует траектории достижения целевого уровня инфляции в 4%. Нормализация инфляции наверняка окажется временной, поскольку замедление в значительной степени вызвано коррекцией цен на непродовольственные товары после мартовского подорожания.

К концу 2022 г. по-прежнему ожидаем ослабления рубля до уровня 70-80 за доллар при условии снижения экспортной выручки, поступающей в Россию, и некоторого восстановления импорта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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