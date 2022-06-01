Комментарии «Открытие»: Российский рынок вновь отыгрывал крепкий рубль и европейские санкции против нефти РФ Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон не отличается повышенным оптимизмом, но и явно негативным его не назовешь. Слабость индексов Китая компенсируется ростом в Японии. Слухи о разногласиях в ОПЕК+ пока опровергаются ключевыми участниками. Соответственно, нефть остаётся дорогой. Соответственно, российский рынок может продолжить вяло отыгрывать ограничения для отечественной нефти в Европе, но, в остальном, условия остаются прежними. Российский рынок вновь отыгрывал крепкий рубль и европейские санкции против нефти РФ Отечественные акции вновь показали преимущественно негативную динамику на фоне укрепления рубля и негативных внешних новостей. В Евросоюзе согласовали 6-ой пакет санкций против РФ, который предусматривает отказ от поставок нефти и нефтепродуктов. Исключения получили лишь пользователи южной ветки нефтепровода «Дружба» и Болгария. Кроме того, рынок вновь получил серию неприятных отказов от дивидендов. Впрочем, активность была низкой, а поэтому можно говорить об отсутствии каких-то фундаментальных разочарований. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 20,607 млрд рублей по сравнению с 27,385 млрд рублей днём ранее.

По итогам торгов 31 мая индекс МосБиржи - 2355,75 п. (-1,86%), а индекс РТС - 1208,12 п. (-0,63%). Лидеры роста на 18:50 мск: Polymetal 564,1 2,77% Система ао 12,96 1,64% OZON-адр 908 1,45% АЛРОСА ао 73,8 0,41% Магнит ао 4 640 0,39% Лидеры снижения на 18:50 мск: iHHRU-адр 1 180 -11,21% РУСАЛ ао 59,15 -5,81% ФСК ЕЭС ао 0,1 -4,88% ЛУКОЙЛ 4 061,5 -3,76% Новатэк ао 910 -3,66% Все 10 отраслевых индексов российского рынка показали снижение. Наиболее значительные потери наблюдались в секторах нефти и газа (-2,09%), а также информационных технологиях (-2,13%).

Впрочем, потери IT-сектора могли бы оказаться более значимыми, если бы не рост бумаг OZON Holdings. Компания планирует достигнуть в течение 12 месяцев полной операционной безубыточности. Финансовый директор компании Игорь Герасимов подчеркнул, что на счетах более $1 млрд, большая часть которых находится в России. Заявление о возможном «техническом дефолте» он объяснил не отсутствием средств, а сложностью осуществления платежей на Кипр, но держатели облигаций готовы отнестись к ситуации конструктивно.

В секторе нефти и газа рост показали привилегированные акции «Башнефти», а также обыкновенные «Татнефти». Прочие бумаги подешевели. Бумаги «Сургутнефтегаз», «НОВАТЭК» и «ЛУКОЙЛ» теряли от 3,22% до 3,76%, что можно отнести на счёт реакции бумаг на согласование Евросоюзом нефтяного эмбарго против России.

В течение дня поступило довольно много сообщений о рекомендациях не выплачивать дивиденды. Решение об этом приняли советы директоров: «Мечел», НКХП (решение отложено до 3 июня), «Эн+ Груп», «Россети».

«По уставу «Мечел» распределяет между владельцами привилегированных акций 20% чистой прибыли по МСФО, - комментирует главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - В 2021 году достигла 80,6 млрд руб., исходя из чего дивиденды за прошлый год могли составить около 116 руб. на «преф». Тем не менее, согласно закону об АО, общество должно иметь соответствующий размер СЧА по РСБУ, чтобы осуществить выплаты акционерам. А с этим у «Мечела» оказались проблемы, в результате чего и было принято решение отказаться от выплат. При этом дивидендов по обыкновенным акциям в свете высокой долговой нагрузки компании не ожидалось в принципе. Таким образом решение совета директоров копании сложно назвать сюрпризом».

Совет директоров ОГК-2 рекомендовал выплатить 0,0965536029864 рубля на одну обыкновенную акцию с датой закрытия реестра 11 июля. Совет директоров ТГК-1 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2021 года в размере 0,001125376 рублей на обыкновенную акцию с датой закрытия реестра 18 июля.

Рубль вновь укрепился относительно основных конкурентов, хотя в первые часы торгов наблюдалась резкая просадка. Тем не менее, схема продажи газа за рубли продолжает работать, что обеспечивает валютную секцию избыточным предложением европейской валюты. Торговый объем в паре евро/рубль составил 154 млрд рублей и это, вроде как – абсолютный рекорд для этой пары. Благодаря значительному предложению евро курс EUR-USD через рубль на 6% ниже, чем на внешнем Forex. Ситуация пока сохранится в существующем виде, так как в ближайшие дни не просматривается вариантов увеличения спроса на валюту. Лишь в середине июня можно рассчитывать на увеличение частного спроса по мере истечения сроков высокодоходных депозитов, открытых после мартовского повышения ставки ЦБ РФ до 20,0%.

Доходность высокодоходных облигаций продолжила расти вместе со страхами перед инфляцией. По 10-летним германским бондам доходность выросла на 6,7 базисных пункта до 1,123%, а по 10-летним обязательствам США на 9,4 базисных пункта до 2,839%. Инфляция в еврозоне достигла очередного рекорда 8,1% по итогам мая вместо ожидаемого роста до 7,7% с апрельских 7,4%. Нефть также остаётся на высоких значениях, что порождает топливную инфляцию в США. В США индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний ускорился в марте до 21,2% с февральских 20,3%. То есть пока рано говорить о том, что инфляция в США и еврозоне готова развернуться, а значит у регуляторов есть основания для агрессивных мер по сдерживанию цен. По состоянию на 23:30 мск: DXY - 101,787 (+0,48%),

EUR-USD - $1,0733 (-0,43%),

GBP-USD - $1,2604 (-0,38%),

USD-JPY - 128,71 (+0,89%),

USD-RUB – 61,50 (-1,2%),

EUR-RUB – 62,325 (-3,08%). Инфляционные компоненты в США остаются горячими Американские индексы завершили день в минусе, но Dow Jones и S&P 500 смогли немного прибавить по итогам мая. NASDAQ фиксирует потери второй месяц подряд.

Инфляционные опасения и действия ФРС остаются главными факторами слабости рынка акций. Ещё в понедельник управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил, что поддерживает идею повышения ставки на 50 базисных пунктов на каждом заседании до тех пор, пока инфляция не начнёт демонстрировать признаки замедления. «Ястребиный» тон представителя ФРС поддерживается инфляционной статистикой. Индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний ускорился в марте до 21,2% с февральских 20,3%.

Президент США Джо Байден встречался с председателем ФРС Джеромом Пауэллом. Пресс-конференции, как таковой, не последовало, но в записке для прессы говорится, что президент будет воздерживаться от оказания влияния на действия регулятора.

Потребители демонстрируют ухудшение настроений, но пока не в той степени, которую прогнозируют экономисты. Индекс потребительского доверия Conference Board упал в мае до 106,4 п. с апрельских 108,6 п. при ожиданиях 103,9 п.

Акции золотодобывающей Yamana Gold подорожали на 3,68%, реагируя на новости о поглощении канадской Gold Field . Стоимость сделки оценивается на уровне $6,7 млрд, а каждый акционер Yamana Gold получит 0,6 акций Gold Field. Оплата сделки полностью производится бумагами Gold Field.

Акции Credit Suisse подешевели в Нью-Йорке более чем на 4%. В прессе появились слухи, что банк изучает возможности увеличения капитала, включая дополнительное размещение акций. Пресс-служба банка опровергла эту информацию, но рынок испытывает обоснованные опасения после существенных убытков финансовой организации в последнее время.

2 отраслевых индекса S&P 500 завершили день в плюсе, а 9 показали снижение. Рост состоялся в коммуникациях (+0,41%) и цикличных товарах (+0,76%). Наиболее значимые потери оказались в энергетике (-1,65%) и материалах (-1,6%). По итогам торгов: DJIA - 32990,12 п. (-0,67%),

S&P 500 - 4132,15 п. (-0,63%),

NASDAQ - 12081,39 п. (-0,41%). Слабая иена стимулирует рост акций японских автомобилестроителей Азиатские индексы торговались разнонаправленно. В Китае рынок дождался смягчения карантинных мер в Шанхае, но это уже стало поводом для фиксации прибыли. В Японии рост акций поддержала слабая иена.

Шанхай объявил о ряде смягчений карантинных мер после двух месяцев весьма строгой изоляции граждан. Власти также приняли десятки стимулирующих решений. Однако неуверенность инвесторов сохраняется, так как власти не пересматривают свой подход «нулевой терпимости к COVID-19». Индекс производственной активности от Caixin повысился в мае до 48,1 п. с 46,0 п. в апреле. Однако индикатор всё ещё указывает на падение деловой активности. В Шанхае снижались акции банков, потребительского сектора и ресурсных компаний. В Гонконге снижение было более акцентированным и затронуло не только ресурсные компании, но и сектор здравоохранения.

Иена продолжила слабеть. Если в понедельник она торговалась ещё по 127,5 за доллар, то на торгах в среду за доллар уже дают 129,2 иены. На этом фоне дорожали акции японских автомобилестроителей: Toyota Motor подорожали на 3,5%, Nissan Motor на 5,8%. В J.P. Morgan также полагают, что японские производители автомобилей получат рекордную прибыль в текущем году. В бумагах нефтеразведочной Inpex фиксация прибыли на 3% после коррекции нефти накануне после публикации слухов в WSJ о разногласиях в ОПЕК+. Индекс производственной активности Японии немного подрос в мае до 53,3 п. с 53,2 п. в апреле.

Отметим также статистику из Австралии. ВВП страны повысился за январь-март на 0,8% по сравнению с предыдущими месяцами. Прогнозировался рост экономики на 0,5%. Однако индекс производственной активности упал в мае до 52,4 п. с 58,5 п. в апреле. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 27407,97 п. (+0,47%),

Hang Seng - 21174,63 п. (-1,12%),

Shanghai Composite - 3164,66 п. (-0,68%). РФ и Саудовская Аравия опровергают слухи о разладе в ОПЕК+ Нефть накануне повышалась до $123 за баррель Brent, но на вечернем отрезке торгов состоялась коррекция. В Wall Street Journal пишут о том, что некоторые участники ОПЕК+ рассматривают вариант приостановки членства РФ в рамках соглашения. Это позволит им забрать квоту РФ и нарастить добычу согласно запросам Евросоюза и США. Впрочем, если учесть, что многие производители продолжают испытывать сложности с наполнением своих собственных квот, то вряд ли они смогут занять объём, предписанный России. В Москве опровергают подобные слухи в отношении ОПЕК+, ссылаясь на совместное заявление министров иностранных дел Саудовской Аравии и РФ. Вероятно, что это очередная попытка повлиять на рынок, так как июльский контракт Brent достиг экспирации по цене $122,84 за баррель. Соответственно, новость о согласовании европейского эмбарго против российской нефти многие рассматривают в качестве долгосрочного фактора роста котировок. Новый день нефть встречает без существенной волатильности цены. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $115,51 (-0,08%),

WTI - $114,7 (+0,03%),

Алюминий - $2794,5 (+0,27%),

Золото - $1834 (-0,78%),

Медь - $9400,54 (-0,74%),

Палладий - $1999,5 (-0,34%). info4

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