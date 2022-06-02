Комментарии «Открытие»: Стабильный рубль и отсутствие нового негатива привели к росту российского рынка Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо негативным. Азиатские индексы демонстрируют неуверенность, нефть дешевеет, как и большинство металлов. Инвесторы продолжают тревожиться на ожиданиях активного роста ставок и последующего спада в мировой экономике. От российского рынка можно ожидать снижения, как и некоторой слабости от российского рубля. Стабильный рубль и отсутствие нового негатива привели к росту российского рынка Индекс МосБиржи смог немного повыситься на фоне относительно стабильного рубля и минимального объёма корпоративных новостей. В Европе решили рассмотреть вопрос налогов на поставки российского газа, но финансовая безрассудность, скорее всего, не станет реальностью. Активность инвесторов немного выросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 23,159 млрд рублей по сравнению с 20,607 млрд рублей днём ранее.

По итогам торгов 1 июня индекс МосБиржи - 2374,60 п. (+0,80%), а индекс РТС - 1222,18 п. (+1,16%). Лидеры роста на 18:50 мск: Транснф ап 119 550 5,01% Сбербанк 121,97 3,1% ПИК ао 558 2,78% РусГидро 0,82 2,53% FIXP-гдр 331,9 1,97% Лидеры снижения на 18:50 мск: Petropavl 5,2 -2,26% РУСАЛ ао 57,99 -1,96% НЛМК ао 142,2 -1,46% СевСт-ао 962,8 -1,23% Магнит ао 4 586,5 -1,15% 2 отраслевых индекса снизились и 8 выросли. Отрицательную динамику показали металлурги и добыча (-0,28%) и транспорт (-0,09%). Наиболее сильный рост наблюдался в секторах химии и нефтехимии (+1,13%), а также строительных компаниях (+1,61%). В последнем случае на сектор работает политика центрального банка по смягчению условий кредитования.

Акции «Газпрома» выросли на 1,34%. Компания сообщила, что в январе-мае компания добыла 211,4 млрд кубометров газа. Снижение добычи составило 4,8% по сравнению с аналогичным периодом год назад. Поставки на внутренний рынок находятся на уровне прошлогоднего показателя. Экспорт в страны дальнего зарубежья сократился на 27,6% до 61 млрд кубометров. Также компания отмечает продолжающийся рост поставок в Китай в рамках долгосрочного соглашения.

В МТС (+0,82%) решили отложить вопрос пересмотра дивидендной политики. «В условиях усиления макроэкономической неопределенности в начале 2022 года и отказа многих российских компаний выплачивать дивиденды в 2022 году вопрос о принятии новой дивидендной политики ПАО «МТС» на 2022-2024 годы отложен. В то же время стабильное финансовое положение и комфортный уровень долговой нагрузки позволяют обеспечить выплату дивидендов в 2022 году, что остается существенным фактором сохранения инвестиционной истории ПАО «МТС», - говорится в материалах компании к годовому общему собранию акционеров. В рамках политики на 2019-2022 годы предусматривалась выплата дивидендов не менее 28 рублей на акцию двумя платежами по итогам года и по итогам полугодия.

Привилегированные акции «Мечел» стали лидером падения, упав на 23,6%. Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. В рамках дивидендной стратегии компания распределяет 20% прибыли по МСФО среди владельцев привилегированных акций. Дивидендов по обыкновенным акциям не ожидалось в связи с высокой долговой нагрузкой.

Более интересные события происходили на валютном рынке. На фоне снижения объёмов торгов курс EUR-USD через рубль двигался в сторону соотношений на глобальном рынке. По итогам дня он составил $1,051 по сравнению с $1,0656 на forex. Судя по всему, основные платежи за газ в рублях уже осуществлены, поэтому рынок торгуется в рамках более нормальной реальности, что отражают объёмы сделок. Объём в паре USD-RUB составил всего 85,8 млрд рублей по сравнению с 128 млрд рублей днём ранее. В паре EUR-RUB объём упал до 71,7 млрд рублей по сравнению с 154 млрд рублей днём ранее. Соответственно, сокращение предложения валюты привело к нормализации курса EUR-USD через рубль.

Доходность по высоколиквидным облигациям продолжила расти. По американским 10-летним бумагам она выросла на 10 базисных пункта до 2,94%, а по аналогичным германским бондам на 6,5 базисных пункта до 1,188%. Инфляция в еврозоне достигла рекордных 8,1%, рост цен на недвижимость в США ускорился в марте до 21,2% с 20,3% в феврале. Кроме того, попытка вербально расколоть альянс производителей нефти не удалась и котировки «черного золота» продолжили расти, ставя под сомнение робкие заявления о замедлении инфляции. Соответственно, даже в Deutsche Bank ожидают повышение ставки ЕЦБ на 50 базисных пункта уже в сентябре. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 102,57 (+0,79%),

USD-RUB – 61,28 (-0,36%),

EUR-RUB – 64,38 (+3,30%). Президент ФРБ Сан-Франциско намекает о паузе после повышения ставки до 2,5% Американские индексы завершили первые торги июня снижением. «Бежевая книга» ФРС сообщает о скромном, или небольшом, росте региональных экономик при сохранении дефицита рабочей силы и инфляции. Индекс ISM в производственной сфере также указывает на то, что экономика всё ещё чувствует себя вполне уверенно. В мае индекс поднялся до 56,1 п. с 55,4 п. в апреле. Экономисты прогнозировали снижение до 54,5 п.

Один из наиболее активных «ястребов» в ФРС Джеймс Буллард выступил с заявлением, что ФРС может потерять контроль над инфляционными ожиданиями домохозяйств. Буллард ранее призывал повысить ставку до 3,5% до конца года. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли полагает, что пауза в повышении ставки может состояться после её роста до 2,5%.

Меж тем с 1 июня началось сокращение баланса ФРС. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств США вновь подскочила выше 2,9%.

Акции Salesforce поднялись на 9,88%. Компания отчиталась о прибыли на акцию в размере $0,98, что на 4 цента лучше ожиданий. Выручка также выше прогнозов и менеджмент улучшил свой прогноз на финансовый год. Однако Salesforce снизит темпы найма нового персонала.

Бумаги авиакомпании Delta упали на 5,2%. Компания заявляет о возвращении пассажирского трафика до уровней перед пандемией, что помогает компенсировать рост издержек от дорожающего топлива.

Victoria’s Secret (+8,9%) отчиталась о прибыли в размере $1,11 на акцию при ожиданиях Wall Street на уровне $0,84. Выручка составила $1,48 в рамках прогнозов.

10 отраслевых индексов снизились и лишь энергетика показала рост на 1,76%. Наиболее сильное снижение наблюдалось в финансах (-1,67%). По итогам торгов: DJIA - 32813,23 п. (-0,54%),

S&P 500 - 4101,23 п. (-0,75%),

NASDAQ - 11994,46 п. (-0,72%). Власти КНР вновь планируют увеличить инфраструктурные инвестиции Азиатские торги также проходили без особого оптимизма. Инвесторы продолжают сомневаться в потенциале восстановления китайской экономики после карантинных мер.

Правительство КНР сообщило, что увеличит кредитные квоты основных банков на 800 млрд юань для поддержки инфраструктурного строительства. Шанхай с 1 июня смягчил карантинные меры, но на рынке отмечают отсутствие каких-либо изменений в политике нулевой терпимости к распространению COVID-19. То есть любой всплеск заболеваемости может снова привести к возвращению мер социальной дистанции. Сектор новой энергетики повышался более чем на 2%. Власти КНР планируют, что к 2025 году около трети энергетики будет основано на возобновляемых источниках. В Гонконге вновь снижались акции технологичных компаний.

Японский рынок торговался в минусе. Наиболее сильное снижение было в секторах технологий, здравоохранения и энергетики. Лишь коммунальные услуги демонстрировали рост в утренние часы. Бумаги фармацевтической Astellas Pharma снижались почти на 4%. Бумаги Sony подешевели на 2,8%, а нефтеразведочной Inpex подешевели на 2,5%. Поводом для пессимизма остаётся рост доходностей облигаций, что может негативно сказаться на экономической активности в США, а через американскую экономику на всём остальном мире. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 27392,76 п. (-0,24%),

Hang Seng - 20931,01 п. (-1,71%),

Shanghai Composite - 3186,80 п. (+0,15%). Финансовая пресса продолжает сомневаться в целостности ОПЕК+ Деловая пресса продолжает писать о том, что Саудовская Аравия готова нарастить производство, если российская нефтедобыча существенно сократится из-за санкций. Ранее министры иностранных дел РФ и Саудовской Аравии говорили о приверженности сделки ОПЕК+. Financial Times пишет, что решение о наращивании добычи в СА и ОАЭ может быть объявлено уже на встрече ОПЕК+ в четверг. С другой стороны, источники Reuters утверждают, что никаких обсуждений по компенсации российского производства не происходит, а нефтяной альянс будет работать в рамках принятого плана. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $114,65 (-1,41%),

WTI - $113,45 (-1,57%),

Алюминий - $2724 (-2,26%),

Золото - $1850,9 (+0,12%),

Медь - $9543,84 (+0,01%),

Палладий - $1998,5 (-0,17%). info4

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