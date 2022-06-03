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«Фридом Финанс»: Что хорошего в инфляции?

Вадим Меркулов, директор аналитического департамента «Фридом Финанс»:

Уже больше года рынком и СМИ активно обсуждаются высокие темпы роста цен, причем эта тема обычно подается в негативном ключе. Однако инвесторов, уже привыкших к «вертолетным деньгам», больше пугает не сама инфляция, а реакция ФРС на нее: ведь чем быстрее повышаются цены, тем важнее контролировать инфляцию, то есть проводить ужесточение денежно-кредитной политики. На наш взгляд, особенно бояться самой инфляции не стоит. В рамках базового сценария аналитики ИК «Фридом Финанс» предполагают стабилизацию темпов роста цен и их дальнейшее замедление на горизонте 5–10 лет на фоне расширения экономики. По всей видимости, это мнение разделают и держатели гособлигаций США, не спешащие продавать пяти-, семи- и даже 10-летние казначейские бумаги с доходностью менее 3%.

При этом практически никто не рассматривает инфляцию в качестве позитивного фактора для экономики США на горизонте 5–10 лет. Чем может быть хороша инфляция? Самый очевидный ответ на этот вопрос — это обесценение общего публичного долга США, который сейчас составляет более $30 трлн. Но на американском рынке есть и другие заемщики, и иные виды долговых обязательств, которые также будут дешеветь. Пожалуй, самая важная группа заемщиков — граждане с ипотечными кредитами. Инфляция играет на их стороне. И вот почему.

Структура собственности американского публичного рынка вызывает возмущение у граждан, придерживающихся левых политических взглядов. 1% самых богатых американцев принадлежат чистые активы общей стоимостью $45 трлн, что больше $43 трлн активов, которыми владеют 90% физлиц в США. На рынке недвижимости ситуация совершенно иная: здесь 1% самых состоятельных граждан являются собственниками лишь 13,8%-й доли, а 90% американцев владеют 55,5% всей недвижимости. В такой пропорции нет ничего удивительного, поскольку для большинства людей жилье намного важнее инвестиций в фондовый рынок. Какие выводы можно сделать в текущих условиях?

Во-первых, коррекция на рынке долевых бумаг не окажет значительного давления на доходы большинства американцев, что делает экономику более стабильной.

Во-вторых, устойчивость рынка недвижимости в условиях инфляции будет способствовать сокращению разрыва в доходах между самыми богатыми и менее состоятельными гражданами.

В-третьих, вложения в недвижимость показали неплохую доходность с начала пандемии, что также благоприятно скажется на благосостоянии 90% американцев.

На 90% граждан США приходится 75% американского совокупного ипотечного долга. В последние 10 лет (за исключением пандемийного периода) ипотечный рынок характеризовался ультранизкими кредитными ставками и умеренными ценами на жилье. На фоне разгона инфляции ипотечные долги будут обесцениваться при дорожающей недвижимости, что позволит частично снизить социальные риски, связанные с разрывом в доходах.

Конечно, высокая инфляция остается серьезным фактором риска, но в текущей ситуации есть и плюсы, которые могут обеспечить устойчивость американской экономики в долгосрочной перспективе. А это, в свою очередь, уже может стать хорошим фундаментом для нового «бычьего» цикла.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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